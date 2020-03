Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France: Appel à la "solidarité nationale" pour le fond de solidarité Reuters • 31/03/2020 à 09:22









CORONAVIRUS/FRANCE: APPEL À LA "SOLIDARITÉ NATIONALE" POUR LE FOND DE SOLIDARITÉ PARIS (Reuters) - Particuliers et entreprises pourront bientôt apporter leur contribution au fonds de solidarité mis en place par le gouvernement français pour soutenir les petites entreprises pénalisées par la crise sanitaire en cours, annonce le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. "Je lance un grand appel à la solidarité nationale. Beaucoup de particuliers ou d'entreprises nous demandent comment participer et nous aider. Tous ceux qui le souhaitent pourront le faire prochainement, via une plate-forme de dons que nous allons mettre en ligne", déclaré Gérald Darmanin dans une interview publiée mardi par Le Figaro. "Pour ceux qui le peuvent, notamment pour les entreprises dont l'activité continue ou qui sont le moins affectées, c'est une façon d'apporter leur contribution à l'effort de solidarité de la nation envers ceux qui sont dans les situations économiques les plus difficiles", précise-t-il. Mis en place par le gouvernement pour fournir une aide défiscalisée aux petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales dont l'activité est pénalisée par l'épidémie de nouveau coronavirus, ce fonds de solidarité est également abondé par les régions et les assureurs. Il a été doté de deux milliards d'euros, pour les mois de mars et avril mais le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a précisé lundi qu'il serait maintenu tant que l'état d'urgence sanitaire serait en vigueur. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.