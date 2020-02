Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Foxconn ne reprendra pas ses opérations lundi Reuters • 08/02/2020 à 13:29









CORONAVIRUS: FOXCONN NE REPRENDRA PAS SES OPÉRATIONS LUNDI BANGALORE (Reuters) - Les autorités chinoises ont bloqué le plan de Foxconn, le principal fournisseur d'Apple, de reprendre dès lundi ses opérations en Chine comme il le prévoyait, compte tenu d'un "risque élevé" de contamination sur fond d'épidémie de coronavirus, rapporte samedi le quotidien japonais Nikkei. Des inspections ont été menées par des experts en santé publique dans les usines du géant électronique taïwanais situées dans la ville de Shenzhen (sud) et ont conclu à un "haut risque de contamination", précise le quotidien économique, qui cite quatre personnes familières du dossier sans pour autant les identifier. Foxconn n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de Reuters. (Akshay Balan à Bangalore, version française Marine Pennetier)

