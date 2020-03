Coronavirus : finie la prière à la grande mosquée de Dakar

Aller à la mosquée malgré le coronavirus ? Au Sénégal, où l'islam est un puissant facteur de cohésion, la question s'est posée pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le gouverneur de la région de Dakar tranche : les mosquées seront fermées dès ce vendredi 20 mars, jour de la grande prière hebdomadaire. Cette décision ultrasensible posait la question de la réaction des leaders religieux, à commencer par les chefs des puissantes confréries qui jouent un rôle primordial dans la société sénégalaise, et parmi eux le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. La confrérie des mourides, réputée jalouse de son indépendance, s'est finalement conformée à la décision du pouvoir politique. Le khalife général des mourides a donné pour consigne « de nous conformer aux directives de l'État qui a la responsabilité de la sécurité et de la santé publiques » et de fermer à partir de vendredi et « jusqu'à nouvel ordre » la grande mosquée Massalikoul Jinaan à Dakar, a indiqué dans un communiqué son représentant dans la capitale.Lire aussi Sénégal : le coronavirus au confluent du politique et du religieuxQuel est le contexte sanitaire ?L'ancienne colonie française a déclaré 38 cas, un nombre élevé pour l'Afrique subsaharienne, mais aucun décès.Sans aller jusqu'à imposer le confinement, le gouvernement a pris des mesures fortes : suspension des liaisons aériennes avec une série de pays, interdiction des...