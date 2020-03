Coronavirus : faut-il suspendre les loyers le temps de la crise ?

Alors que l'épidémie met l'économie à l'arrêt, les appels se multiplient pour demander au gouvernement de dispenser les Français de payer leur loyer. Une piste qui n'est pour l'heure pas retenue.

Des immeubles à Toulouse le 17 septembre 2012. ( AFP / PASCAL PAVANI )

"Nous demandons au gouvernement (...) le report et l'échelonnement des loyers pour les locataires", annonçait en début de semaine l'association de consommateurs CLCV. Très active dans la défense des locataires, elle exprime ses craintes quant aux conséquences économiques de la pandémie de Covid 19, face à laquelle le gouvernement impose la fermeture de la plupart des commerces ainsi qu'un strict confinement des Français à leur domicile.

Même si les salariés peuvent télétravailler et gardent le droit de se déplacer quand leur présence est essentielle, ces mesures provoquent l'arrêt de nombreuses activités et le coût pour l'économie s'annonce abyssal. "De nombreux citoyens sont confrontés au chômage partiel, au licenciement et aux risques de faillites d'entreprises" , insiste la CLCV. "Face à la perte de leurs revenus, de nombreux locataires vont se retrouver sans toit, se mettant en danger ainsi que le reste de la population", poursuit l'association. "D'autres devront s'endetter, les fragilisant davantage une fois la crise passée."

Macron a promis de suspendre les loyers des petites entreprises

Une autre association, la Confédération nationale du logement (CNL), demande aussi de suspendre les loyers, puis d'échelonner leur remboursement. "L'inquiétude de ne pouvoir payer son loyer" ne doit pas s'ajouter "à celle concernant notre santé et celle de notre entourage", jugeait-elle dans un récent communiqué.

Pour les associations, la mesure serait d'autant plus naturelle que le président Emmanuel Macron a promis de suspendre les loyers des petites entreprises en difficulté, même si le gouvernement reste flou sur le degré de contrainte auprès des bailleurs.

Ce serait "une erreur", selon les professionnels de l'immobilier

Les professionnels de l'immobilier sont plus sceptiques concernant l'idée d'étendre le dispositif au logement et de le généraliser à tout le monde. "C'est une erreur", tranche Jean-Marc Torrollion, à la tête de la Fnaim, principale organisation d'agents immobiliers, qui craint de donner "un signal de rupture générale des engagements". Il appelle à ne pas prendre des mesures excessives face à un phénomène "pour l'heure très provisoire". Il note que la mesure reviendrait à faire porter le poids de la crise sur des propriétaires loin d'être tous fortunés.

Il n'y a, de toute façon, guère de signes laissant penser que cette mesure puisse devenir réalité. Dans le monde HLM, l'Union sociale pour l'habitat (USH), qui rassemble tous les bailleurs sociaux, a certes promis d'examiner la situation des locataires en difficulté, mais n'a pris aucun engagement d'ordre plus général.

Déjà des mesures pour les actifs

Surtout, le gouvernement se montre très clair. Il n'est absolument pas à l'ordre du jour de suspendre les loyers des particuliers. "Il n'y aura pas de moratoire envisagé", répond le cabinet de Julien Denormandie, ministre du Logement.

D'un côté, le gouvernement a déjà prolongé la trêve hivernale des expulsions jusqu'à fin mai (au lieu de fin mars), même si les associations voudraient aller plus loin en l'étendant à toute l'année. De l'autre, les finances des particuliers vont déjà être soutenues à d'autres titres par les mesures massives d'aide, en premier lieu la prise en charge par l'État du chômage partiel des salariés contraints à l'inactivité.

Une page dédiée sur le site du ministère du Logement

Le ministère du Logement évoque aussi le futur fonds de solidarité pour les indépendants , et distingue la situation des particuliers de celles des entreprises qui peuvent bénéficier d'un report des loyers. "Les petites entreprises n'ont aucune rentrée d'argent du fait de l'arrêt de l'activité; pour les particuliers, l'idée, c'est qu'ils continuent à recevoir un revenu", justifie le cabinet de Julien Denormandie.

Le ministère a mis en place sur son site une page destinée à répondre aux questions les plus pressantes. Mais il incite les locataires en difficulté à se tourner vers l'agence publique d'information sur le logement, l'Anil, pour examiner comment négocier leur situation avec leur propriétaire.