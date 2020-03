Coronavirus : faut-il craindre une pénurie dans les supermarchés ?

De nombreuses personnes se sont ruées dans les magasins pour constituer des stocks de produits de première nécessité et pallier à un éventuel confinement. Gouvernement et distributeurs ont appelé "à raison garder", excluant tout risque de pénurie.

Une femme fait ses courses dans un supermarché de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), le 2 mars 2020. ( AFP / - )

Pâtes, riz, produits d'hygiène... Depuis quelques jours, les supermarchés français voient leurs rayons de produits de première nécessité dévalisés par des clients désireux de constituer des sotcks pour pallier un éventuel confinement dû au nouveau coronavirus . Ce phénomène a été constaté "partout en France, et pas que dans les zones où ont été signalés des cas de personnes infectées", comme la région parisienne, le Nord mais aussi dans le Sud, a souligné un porte-parole d'Auchan lundi 2 mars.

Ce porte-parole de l'enseigne nordiste a ainsi expliqué que plusieurs hypermarchés de la marque avaient été "dévalisés", avec des rayons vidés de leurs produits, "et notamment ceux des pâtes". Mais pas de pénurie en vue, a-t-il assuré : "nous avons anticipé nos stocks, les clients n'ont rien à craindre", même si ce "type de comportement, totalement irrationnel, peut être source de pénurie puisqu'il perturbe le processus d'approvisionnement".

Les distributeurs assurent avoir anticipé la situation

Les deux entités dédiées au "drive" de l'enseigne, ChronoDrive et AuchanDrive, ont constaté des augmentations de commandes ce weekend "de l'ordre de 50 à 70%, voire de 100% dans la zone de Creil", dans l'Oise, l'un des deux principaux foyers de propagation du virus en France. "C'est très impressionnant: les gens ne veulent clairement pas prendre le risque d'aller en magasin et d'entrer en contact avec qui que ce soit", a-t-il expliqué.

Ce n'est pas le seul distributeur français à dresser de tels constants. Le PDG de Système U Dominique Schelcher a expliqué sur Europe 1 que "depuis quelques jours, certains clients font des achats de précaution". Les ventes de conserves de légumes, les pâtes, le riz ont ainsi grimpé de 30%, a-t-il expliqué. "C'est plus le phénomène de surstock que font certains clients qu'un problème sur la chaîne d'approvisionnement (...) À l'heure actuelle, il n'y a pas de pénurie en vue du tout", a-t-il indiqué, avant d'ajouter : "Ce sont des phénomènes que nous avons déjà connu par le passé et auxquels nous nous sommes préparés".

Un autre distributeur français a également affirmé à l'AFP avoir constaté ce weekend "une demande accrue de produits de première nécessité" dans ses supermarchés : pâtes, riz, couches pour bébés et savon. Cette forte demande a entraîné "des ruptures de stock partielles" mais sans risque de pénurie, la situation ayant été "anticipée", a-t-on assuré. Là aussi, grosse affluence au niveau des commandes via drive et le service de livraison à domicile, "partout en France".

Les consommateurs doivent "raison garder"

Mardi, le PDG de Système U a appelé "à la solidarité et à la responsabilité de tout le monde" et à "raison garder". "Si chacun achète raisonnablement, continue à rester dans sa liste de course, il n'y aura pas de problème. Même nos magasins situés dans les zones confinées, au nombre de trois, continuent à être approvisionnés normalement et à ouvrir leurs portes", a-t-il assuré.

Lundi, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a également appelé les Français à avoir "des comportements responsables". "J'ai fait le point hier avec la grande distribution, et il n'y aura de pénuries que si les gens n'ont pas de comportements responsables . J'invite chacun à avoir des comportements responsables, à ne pas accumuler des stocks de marchandises. Il n'y a pas de pénuries dans les magasins. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des pénuries", a assuré le ministre sur France 2.