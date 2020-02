Coronavirus : faudra-t-il envoyer l'armée ?

Nous sommes encore très loin en France d'une situation qui nécessiterait l'intervention massive des armées dans la lutte contre le coronavirus. Aujourd'hui, le ministère des Armées se contente d'ailleurs de suivre les recommandations du ministère de la Santé, comme toutes les branches de l'État. Mais dans l'hypothèse ? aujourd'hui distante ? où la situation se dégraderait fortement, si les moyens civils se révélaient insuffisants, les militaires pourraient être mis à contribution dans le domaine médical, mais aussi pour la logistique ou la sécurité. Tour d'horizon.La règle des quatre « i »L'armée peut intervenir sur le territoire national sur réquisition de l'exécutif selon la règle des quatre « i », c'est-à-dire si les moyens civils sont inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles, pour résoudre n'importe quel problème majeur que les moyens traditionnels ne pourraient contenir : crise sécuritaire, pollution massive, crise sanitaire, etc. C'est le gouvernement (Matignon, la Santé et l'Intérieur notamment) qui décide du seuil de déclenchement d'une intervention militaire. Il transmet aux armées des demandes précisant les effets recherchés (les objectifs à atteindre), et l'état-major décide des moyens concrets à engager pour y parvenir.Lire aussi Comment Emmanuel Macron se protège contre le coronavirus« Nous avons à disposition toute la gamme des armées, dont des spécialistes ou des pelotons NRBC [nucléaire,...