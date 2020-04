Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-EU: Des prêts représentant 5% de leur C.A. pourront être accordés aux entreprises fragilisées Reuters • 27/04/2020 à 08:30









CORONAVIRUS-EU: DES PRÊTS REPRÉSENTANT 5% DE LEUR C.A. POURRONT ÊTRE ACCORDÉS AUX ENTREPRISES FRAGILISÉES par Foo Yun Chee PARIS (Reuters) - Les sociétés européennes fragilisées par la crise liée au coronavirus pourront solliciter des aides d'Etat allant jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires 2019 dans le cadre d'une nouvelle disposition proposée par la Commission européenne, a déclaré dimanche une source au fait du dossier. Le montant du prêt pourrait également représenter jusqu'à 40% de la masse salariale annuelle de l'entreprise bénéficiaire, a ajouté cette même source. (Foo Yun Chee; édité par Jean-Michel Bélot)

