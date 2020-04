Coronavirus : et s'il n'y avait pas de deuxième vague ?

Une patrouille de police à cheval devant l'Opéra de Paris. © ANTOINE LORGNIER / ONLY FRANCE / ONLY FRANCE via AFP

Le pire est-il derrière nous ? Alors que la France s'apprête à assouplir ses règles de confinement à partir du 11 mai prochain, la crainte d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus s'accroît. Si certains spécialistes prédisent ce retour du virus comme inévitable, le Pr Jean-François Toussaint, chercheur, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (Irmes), fait preuve de prudence. « Actuellement, on ne voit une deuxième vague dans aucun pays du monde, seulement des cas sporadiques et des réimportations issues de la phase pandémique actuelle. De nombreuses données inconnues demeurent concernant ce virus. L'environnement existant au moment où il s'est propagé n'est plus le même aujourd'hui. »

Un virus saisonnier ?

Le Pr Toussaint pointe, notamment, une corrélation possible entre la température et la diffusion du Covid-19. « Ce sont dans les zones avec des températures autour de 10 degrés que l'épidémie a connu le plus important démarrage. Cette température pourrait représenter un optimum thermique : c'est entre 20 et 55 degrés de ,que se concentre 90 % de la mortalité alors que l'ensemble du continent africain ne comptabilise que 1 490 décès pour 32 430 cas ce 28 avril. L'hypothèse de la saisonnalité est donc à envisager. »

Lire aussi Cas graves de Covid-19 : enfin un traitement efficace ?

Un scénario également évoqué par

...