Coronavirus : et le foot redevint simplement un sport

Après deux décennies de règne quasi sans partage et de statut hors norme, le foot redécouvre de manière inattendue avec l'épidémie de coronavirus (qui pensait qu'une maladie puisse en Occident provoquer une telle situation à la Walking Dead ?) qu'il ne demeure après tout qu'un sport, parmi d'autres, juste une distraction dispensable. Et que sa popularité ou son impact social et économique peuvent également connaître des limites.

Des célébrations black-blanc-beur aux psychodrames identitaires

On l'a presque oublié. Avant de s'élever au rang de grandiose communion nationale et pour tout dire de quasi-pilier de notre vie sociale, le foot représenta d'abord un sport, juste une passion athlétique qui finit par se démocratiser. Il ne constitua longtemps que cela, onze gars qui se réunissaient pour taper le cuir, en district ou en D1, entre potes, avec éventuellement Monsieur le maire qui se déplaçaient aux vestiaires afin de serrer des paluches. Une discipline éminemment populaire, mais rien qui puisse empêcher le pays de dormir. Et question monnaie sonnante et trébuchante, même le traditionnel tiercé semblait peser infiniment plus lourd dans les poches de Marianne.Or, depuis 1998, le ballon rond a changé de dimension. Il a pris l'habitude d'occuper de plus en plus d'espace, voire de s'installer à la table des grandes instances de la République. De rythmer parfois même l'actualité et d'y imposer ses petits tracas ou ses angoisses existentielles. Des célébrations black-blanc-beur de 1998 aux psychodrames identitaires de Knysna en 2010 : l'agenda de nos névroses tricolores se décryptait parfois d'abord dansavant de venir envahir les débats sur les plateaux télé. Même PSG-OM était devenu un Classico programmé chaque saison comme un moment incontournable, un choc sur lequel chacun, et désormais chacune, devait avoir son opinion, le tout dramatisé à souhait.Sans parler de son économie, qui ne cessa de prendre du bide. Au point qu'il n'est plus possible d'en regarder les colonnes comptables en milliards (les droits télé par exemple) sans être fasciné par cette petite révolution capitaliste