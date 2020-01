Coronavirus en France : trois patients hospitalisés, le point sur leur état de santé

Ce sont les trois premiers cas de coronavirus dépistés en France et en Europe. Trois personnes, toutes récemment rentrées de Chine, sont actuellement prises en charge à Bordeaux et à Paris. Dans ce contexte, le gouvernement a mis en place une page d'information dédiée au virus sur son site Internet. Une « équipe médicale d'accueil » sera par ailleurs mise en place dimanche à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle pour permettre la prise en charge des personnes qui présenteraient des symptômes d'une infection.Le patient hospitalisé à Bordeaux est un Français de 48 ans, d'origine chinoise et travaillant dans le monde du vin, qui a fait un déplacement dans l'empire du Milieu, en janvier, pour raisons professionnelles. Le quadragénaire a fait une halte à Wuhan, le foyer de l'épidémie, désormais en quarantaine.De retour mercredi 22 janvier, il s'est rendu le lendemain dans un centre de consultation de SOS Médecins pour des symptômes de fièvre et de toux, avant d'être conduit en ambulance au service des maladies infectieuses de l'hôpital Pellegrin. Les tests réalisés ont confirmé qu'il était positif au virus.« Il va bien », a assuré vendredi la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ce patient, qui habite la capitale girondine, est placé dans une chambre isolée depuis jeudi. Les autorités vont prendre contact avec la dizaine de personnes qu'il a croisées depuis son retour pour leur donner les consignes à suivre. Entre « dix à quinze personnes » se sont déjà signalées auprès des autorités, a précisé ce samedi le maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Celles-ci devront notamment prendre « leur température plusieurs fois par jour, contacter le 15 en cas de symptômes et rester chez elles ».Cet homme aurait pris un vol entre Paris et Bordeaux après son arrivée en France, indique le JDD. Air France, qui assurait cette liaison, devrait bientôt faire savoir comment elle compte se mettre en relation avec les ...