Coronavirus en France : ce que l'on sait des trois patients hospitalisés à Paris et Bordeaux

Ce sont les trois premiers cas de coronavirus dépistés en France et en Europe. Ces trois personnes, toutes récemment rentrées de Chine, sont actuellement prises en charge à Bordeaux, et à Paris pour deux d'entre elles.Le patient hospitalisé à Bordeaux est un Français de 48 ans, d'origine chinoise, qui a fait un déplacement dans l'empire du Milieu, en janvier, pour raisons professionnelles. Le quadragénaire a fait une halte à Wuhan, le foyer de l'épidémie, désormais en quarantaine.De retour mercredi 22 janvier, il s'est rendu le lendemain dans un centre de consultation de SOS Médecins pour des symptômes de fièvre et de toux, avant d'être conduit en ambulance au service des maladies infectieuses à de l'hôpital Pellegrin. Les tests réalisés ont confirmé qu'il était positif au virus.« Il va bien », a assuré vendredi la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ce patient, qui habite la capitale girondine, est placé dans une chambre isolée depuis jeudi. Les autorités vont prendre contact avec la dizaine de personnes qu'il a croisées depuis son retour pour leur donner les consignes à suivre. Celles-ci devront notamment prendre « leur température plusieurs fois par jour, contacter le 15 en cas de symptômes et rester chez elles ».LIRE AUSSI > Coronavirus : est-il risqué de se faire livrer des colis en provenance de Chine ?Deux autres patients ont été diagnostiqués positifs au virus à Paris. Ils sont pris en charge à l'hôpital Bichat (XVIIIe), un établissement à la pointe en virologie, et placés à l'isolement, au sein de l'unité REB dédiée (Risques épidémiques et biologiques) du service des maladies infectieuses et tropicales, a précisé samedi l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP).Pour l'instant, très peu d'informations ont filtré sur ces deux personnes, si ce n'est qu'elles étaient également rentrées récemment de Chine et avaient séjourné à Wuhan. Le ministère de ...