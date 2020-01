Coronavirus en Chine : «Tous les Français veulent rentrer»

Les portes de Wuhan se sont fermées derrière eux. Ce jeudi, vers 16h30, avec plusieurs minutes d'avance, le dernier vol Air France en provenance de la ville chinoise où est apparu le coronavirus, a atterri à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. À bord de l'avion, des Français soulagés d'avoir quitté une mégalopole désormais verrouillée et des Chinois qui ont eux aussi quitté la zone. Les autorités ont placé la ville sous quarantaine, depuis 10 heures (heures locales), impossible pour ses habitants d'en sortir.« C'était cet avion ou rien. » Pierre traverse le hall du terminal 2 E, bagage en main, le pas pressé. Il vient de passer une semaine à Wuhan pour un déplacement professionnel. « Nous aurions dû rester trois semaines, mais la société a fait en sorte de nous rapatrier », raconte-t-il, le masque chirurgical tout juste retiré de la bouche. Il travaille dans le secteur des semi-conducteurs et devait se rendre dans l'entreprise chinoise Huawei. « Là-bas c'est la guerre, quand nous sommes partis, des militaires arrivaient à l'aéroport », confie cet homme de 62 ans originaire de Seine-et-Marne, les traits tirés mais soulagé.«On n'a eu aucun contrôle, c'est un peu léger»En Chine, l'épidémie de coronavirus a fait 18 morts. À Wuhan, ville de 11 millions d'habitants, selon les autorités, 500 cas ont déjà été identifiés. Dans l'espoir d'endiguer le mal, le gouvernement a pris une mesure radicale et interdit tout départ en train, avion ou autocar depuis Wuhan. Les habitants se retrouvent prisonniers de leur cité à la veille du long congé du Nouvel An chinois.Si Pierre est heureux de fouler le sol français, il est inquiet pour sa santé et celle de ses proches. « On n'a eu aucun contrôle, c'est un peu léger, déplore-t-il. Je n'ai aucun symptôme mais je ne vais pas attendre d'en avoir pour appeler le 15, explique ce futur grand-père. J'ai des petits enfants, ma fille est ...