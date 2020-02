Coronavirus : en Chine, les mesures de confinement se rapprochent de Shanghai

Il s'agit d'un homme de 39 ans ayant voyagé fin janvier à Wuhan, la métropole chinoise où est apparu en décembre le virus.

Pour limiter les risques, Hong Kong avait annoncé lundi la fermeture de l'ensemble des points de passage terrestres, à l'exception de deux ponts, avec la Chine continentale, où plus de 20.400 personnes ont d'ores et déjà été contaminées.

Le nombre des morts sur le territoire chinois, y compris l'ex-colonie britannique, est de 426 (la plupart à Wuhan et dans la province du Hubei, dans le centre, dont cette ville est le chef-lieu), un chiffre largement supérieur à celui des personnes tuées par le Sras - 349 en 2002-2003 dans la partie continentale et 299 à Hong Kong.

La maladie a en outre provoqué un décès, rendu public dimanche, hors de Chine : celui d'un Chinois arrivé aux Philippines en provenance de Wuhan.

Le nouveau coronavirus a cependant un taux de mortalité bien plus faible que les 9,5% du Sras, tandis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé mardi qu'il n'y avait pas pour le moment de "pandémie", un terme qui s'applique à une situation de propagation mondiale d'une maladie

Un membre du personnel médical en combinaison de protection (c) attend de prendre la température des personnes qui arrivent à l'hôpital Princess Margaret, le 4 février 2020 à Hong Kong ( AFP / Anthony WALLACE )

Et ce même si la plus extrême prudence reste de mise au plan international.

A preuve, les autorités japonaises ont bloqué les plus de 2.500 touristes et le millier de membres de l'équipage présents sur un bateau de croisière, en raison d'un cas avéré à son bord.

Singapour, la Malaisie et la Thaïlande ont de leur côté à leur tour fait état mardi de la contamination de personnes n'ayant pas récemment séjourné en Chine et un premier malade a été signalé à Bruxelles parmi les passagers d'un avion évacués le week-end dernier de Wuhan.

La Chine a continué à décréter des mesures très strictes afin de tenter d'endiguer la transmission du virus.

Après notamment la quarantaine imposée de facto à une grande partie du Hubei et à ses plus de 50 millions d'habitants, trois agglomérations de la province orientale du Zhejiang, à plusieurs centaines de kilomètres de Wuhan, ont ainsi pris de nouvelles dispositions en vue de limiter les déplacements.

Au premier rang de ces villes figure Hangzhou, située à environ 150 kilomètres de Shanghai et siège du géant chinois du commerce en ligne Alibaba. Dans trois de ses arrondissements au total peuplés de trois millions d'âmes, une seule personne par foyer est dorénavant autorisée à sortir une fois tous les deux jours pour faire les courses.

Des décisions similaires sont entrées en vigueur à Taizhou et dans trois quartiers de Ningbo, impactant neuf millions de personnes.

Image d'illustration diffusée le 3 février 2020 par le Centre de contrôle et de protection des maladies infectieuses montrant la morphostructure des coronavirus ( Centers for Disease Control and Prevention / Lizabeth MENZIES )