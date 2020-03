Coronavirus en Algérie : 16 membres d'une même famille contaminés

Le bilan des personnes atteintes de coronavirus en Algérie a connu un nouveau pic. Seize membres d'une même famille de la région de Blida, près d'Alger, ont été contaminés par le coronavirus à la suite de contacts avec des ressortissants algériens résidant en France, a annoncé jeudi 5 mars le ministère algérien de la Santé. « Le nombre total de personnes atteintes par le coronavirus s'élève à 17 cas, dont 16 issus d'une même famille », a précisé jeudi au cours d'un point presse le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, Djamel Fourar, cité par les médias algériens. L'Algérie est à ce jour le pays d'Afrique le plus touché par l'épidémie.Lire aussi Nouveau coronavirus : l'Algérie touchéeNouvelles contaminationsL'enquête épidémiologique a permis de remonter la trace de la contamination à un Algérien de 83 ans et à sa fille résidant en France ? qui ne figurent pas parmi ces 16 cas. Cet homme et sa fille ont séjourné du 14 au 21 février dans leur famille à Blida, à 50 km au sud d'Alger, selon le ministère de la Santé. Tous deux ont été confirmés positifs au coronavirus après leur retour en France le 21 février. « Les deux personnes étaient venues assister à une fête à Beni Merred, à une dizaine de kilomètres de Blida », a déclaré à l'AFP un habitant de la région qui a requis l'anonymat.Lire aussi Coronavirus : l'Afrique plus que jamais en alerteEn Algérie, les deux...