Coronavirus en Afrique : Jack Ma à la rescousse

???????Jack Ma le philanthrope. L'entrepreneur Jack Ma est décidément sur tous les fronts. Après avoir fourni du matériel médical à l'Asie, à l'Europe et aux États-Unis, le milliardaire chinois, cofondateur d'Alibaba, a en effet choisi d'offrir au continent africain du matériel médical en grande quantité. Le premier lot, qui comprend 1,1 million de kits de dépistage, 6 millions de masques faciaux et 60 000 combinaisons de protection est arrivé dimanche en Éthiopie, a confirmé le président Abiy Ahmed. La première distribution se fera ce lundi 23 mars. Fin janvier, Jack Ma avait fait don à la Chine de 14 millions de dollars pour le financement de la recherche d'un vaccin contre le Covid-19.Lire aussi L'Afrique face au coronavirus : l'épidémie avanceLa BCEAO en soutien. Pour soutenir ses pays membres ? le Togo ainsi que les sept autres pays membres de l'Uemoa (Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest) ?, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé huit mesures destinées à prévenir les « graves conséquences sur l'activité économique et financière » engendrées par le Covid-19. Première décision prise par l'organisation : l'augmentation de 340 milliards FCFA (520 millions d'euros) du montant accordé chaque semaine aux établissements bancaires. Celui-ci s'élève donc désormais à 4 750 milliards FCFA. Parmi les autres mesures, la cotation de 1 700 entreprises et la mise en...