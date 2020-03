Coronavirus : Emmanuel Macron bouleverse son agenda

Face à la propagation du virus en France, le chef de l'État a reporté cette semaine plusieurs déplacements pour se "concentrer sur la gestion de crise".

Emmanuel Macron à Bruxelles, le 21 février 2020. ( AFP / ARIS OIKONOMOU )

La propagation du nouveau coronavirus affecte de plus en plus la vie quotidienne des Français, inquiets, mais aussi l'économie dans son ensemble. L'Hexagone, qui compte 130 cas de contamination depuis fin janvier, est devenu l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe, avec l'Italie et l'Allemagne. Conséquence : les voyages scolaires à l'étranger ont été suspendus, des événements culturels annulés, l'activité est ralentie.

Même Emmanuel Macron "a modifié son agenda cette semaine afin de se concentrer pleinement sur le suivi de la gestion de la crise", a expliqué l'Élysée lundi 2 mars. Le chef de l'État a reporté un déplacement dans le Gers sur le sauvetage du patrimoine aux côtés de Stéphane Bern. Il devait également cette semaine continuer à détailler la stratégie de lutte contre le "séparatisme islamiste", qu'il a commencé à présenter le mois dernier. Un déplacement était envisagé et a donc été reporté , probablement à la semaine prochaine.

Le dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives (Crif) prévu mardi en présence du président est également reporté.

"Dans ce contexte, il sera amené à effectuer plusieurs déplacements ou rendez-vous dans le courant de la semaine à la rencontre des personnels hospitaliers, de la population et des autorités sanitaires", a ajouté la présidence.

Emmanuel Macron a effectué jeudi une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris où était décédé la veille le premier Français victime du coronavirus. "On a devant nous une épidémie qui arrive" et il faudra "l'affronter au mieux", a-t-il dit en rencontrant des médecins.