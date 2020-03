Coronavirus: échos d'une France confinée, 9e jour

La vie chacun chez soi: d'un foyer pour personnes âgées en Meurthe-et-Moselle à une crèche de Besançon, échos d'une France sous cloche, mercredi, au 9e jour de confinement.

.Tutoriels à la crèche

Pas de programme à suivre pour les enfants scolarisés en crèche et c'est donc aux parents de rythmer, comme ils le peuvent, la journée. Alors la micro-crèche Chez Victor et Colette, à Besançon, a décidé de publier chaque jour, sur sa page Facebook, une idée d'activité pour les tout-petits: des écailles d'un poisson à colorier, une recette de petits gâteaux au chocolat, un exercice de yoga ou une comptine grecque.

"C'est l'équipe qui a eu cette initiative" et une des puéricultrices s'est mise au montage vidéo, depuis chez elle, pour les tutoriels, explique la responsable de l'établissement Clarisse Daclin.

Ctrl + P ?

"J'en ai mis une trentaine près des boîtes aux lettres, faites-moi signe quand il n'y en a plus, je ferai le réassort", écrit un voisin.

Dans un immeuble du Xe arrondissement de Paris où les voisins se sont organisés en communauté d'entraide via un groupe WhatsApp, Hervé, un des résidents, se dévoue: il est le seul à posséder une imprimante dans l'immeuble et met à disposition de ses voisins les nouvelles attestations exigées par le ministère de l'Intérieur pour déroger au confinement.

"Et sinon aurais-tu par hasard une clé anglaise, on a un problème de douche, plus d'eau

... Lire la suite sur LePoint.fr