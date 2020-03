Coronavirus: échos d'une France confinée, 5e jour

Un policier surveille les berges de la Seine interdites, le 21 mars 2020 à Paris ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Maintenant, c'est chacun chez soi: de Paris à Mulhouse, échos d'une France sous cloche samedi, premier week-end de printemps, au 5e jour de confinement.

. Un geste

"C'est notre modeste contribution". Jean-Philippe Bigot, fleuriste dans la Sarthe.

Chaque jour, ce commerçant perd 200.000 tulipes et 300.000 roses. Avec le confinement, "la sanction est immédiate pour nous qui sommes dans le végétal", explique-t-il. Alors au lieu de les jeter, il a décidé d'envoyer ses fleurs dans tous les hôpitaux de France. "Puissent-elles donner du courage aux personnels soignants", dit-il.

. C'est fini

"Ils te sortent leur feuille en pensant que ça leur donne tous les droits". Un policier, qui contrôle les attestations de circuler au Bois de Vincennes.

Contrairement à il y a peu, dans ce bois à la lisière de Paris, habituellement très fréquenté, seules quelques personnes ici et là, pour quelques foulées ou promener un chien. "On verbalise de plus en plus même si on essaie aussi d'expliquer aux gens que les balades en Vélib' c'est fini", explique le policier.

. Petites pièces

"Faut savoir compter maintenant!", dit un client en sortant d'une boulangerie de Montreuil, en Seine-Saint-Denis.

Ici, on continue à faire du pain mais pas la monnaie: les pièces sont réparties par genre dans des petites boîtes sur le comptoir, à chacun de prendre ce qui lui est dû.

. Masquer l'ennui

Un homme fait un jogging au Trocadéro, le 21 mars 2020 à Paris ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

En pâtes, en légumes, en papier toilette ou à base de sous-vêtements. Un collectif d'artistes de Mulhouse a lancé un appel à fabriquer chez soi des masques anti Covid-19, en utilisant ce qui tombe sous la main.

Les photos de ces masques sont mises en ligne sur les comptes Instagram et Facebook du collectif Motoco. Une fois le confinement levé, il prévoit d'organiser une projection, publier un livre ou même d'exposer les masques...

. Hélicoptère et drones

Un motard contrôlé par des policiers au 5e jour de confinement, le 21 mars 2020 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Un hélicoptère de la gendarmerie a volé au-dessus des bois de Vincennes et de Boulogne, samedi à Paris, pour s'assurer du respect des mesures de confinement. Un même appareil a également été vu par des journaliste de l'AFP volant au nord-est de la capitale.

La préfecture de Paris a également à sa disposition des drones de surveillance.

