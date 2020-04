Coronavirus: échos d'une France confinée, 39e jour

Lettres et dessins confectionnés par des enfants pour soutenir le personnel soignant d'un hôtel converti en hôpital pour les malades du Covid-19, à Chelles, près de Paris, le 22 avril 2020 ( AFP / LUCAS BARIOULET )

La vie chacun chez soi: des pistes cyclables promises par le Val-de-Marne à un centenaire célébré en Haute-Savoie, échos d'une France sous cloche vendredi, au 39e jour de confinement.

. Pistes cyclables "sanitaires"

Le déconfinement sera-t-il synonyme de "vélorution" ? C'est le pari du Val-de-Marne, qui prévoit de créer des "pistes cyclables sanitaires" pour encourager les déplacements à vélo des salariés.

Objectif: éviter les "nuisances du trafic routier, en particulier la pollution de l'air" et la promiscuité dans les transports en commun, selon le président du conseil départemental Christian Favier.

Concrètement, ces nouvelles voies réservées aux cyclistes seront créées "sur les voiries suivant les itinéraires des principales lignes de transport en commun", notamment, les lignes de métro 1, 7, 8 et de RER, précise l'élu.

. La bise, bientôt "collector" ?

Cyril, patron du magasin de DVD et de disques "Disc King IV" dans le XXe arrondissement de Paris, est revenu pour la première fois dans sa boutique cette semaine. Pour le déconfinement, il attend les consignes sanitaires mais se prépare à vendre sur le trottoir "comme sur un marché".

Le commerçant espère retrouver sa "grosse clientèle", amatrice de films anciens, souvent tournés dans un Paris aujourd'hui disparu. Lui tique désormais "à chaque fois que des gens se serrent la main ou se font la bise", lorsqu'il regarde un long-métrage. "Peut-être que les 10.000 films que j'ai, qui sont +pré-Covid+, seront collector un jour !" rigole-t-il.

. Couvre-feu en récidive

Le couvre-feu imposé à Cholet de 21h à 5h, suspendu par le tribunal administratif de Nantes ? Qu'à cela ne tienne, le maire de la ville Gilles Bourdouleix (divers droite) récidive avec un nouvel arrêté qui interdit de sortir la nuit... de 22h à 5h.

L'édile, qui espère ainsi lutter contre la propagation du coronavirus dans sa commune du Maine-et-Loire, a déploré vendredi sur Twitter la décision du tribunal, qui évoque "l'absence de raisons impérieuses" pour imposer un couvre-feu.

"Les décisions d'une collectivité ne sont pas prises par une association politisée, aux convictions totalitaristes, ni par des juges mais par des personnes élues au suffrage universel, engagées pour protéger leurs concitoyens", s'est-il justifié.

. 100e anniversaire

En Haute-Savoie Marie Anthonioz, la doyenne du village des Gets, a célébré cette semaine son 100e anniversaire. Faute de pouvoir honorer la première centenaire de la commune avec la grande fête initialement prévue, la mairie a fait appel à une batterie-fanfare du coin, qui a enregistré, à distance, un morceau dédicacé à la vieille dame.

"Dans cette période de confinement et à l'heure où on a une population âgée de plus de 60 ans qui malheureusement décède, on trouvait ça assez beau" de lui fêter son anniversaire malgré le confinement, a dit à l'AFP le directeur de la batterie-fanfare Taninges-Les Gets, Sébastien Nicolle.

"Ravie", la doyenne "a bu sa petite coupe de champagne et remercié tout le monde. Elle est en pleine forme", a fait savoir la mairie.

