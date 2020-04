Coronavirus: échos d'une France confinée, 34e jour

Une femme fait ses courses en portant un masque, le 19 avril 2020 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

La vie chacun chez soi: d'un livre illustré pour les enfants de soignants au journal offert aux seniors isolés de Bordeaux, échos d'une France sous cloche dimanche au 34e jour du confinement.

. "Maman, mets ton masque !"

C'est le titre d'un livre à destination d'enfants de soignants, écrit par Anne-Sophie Desender, infirmière dans les Yvelines, agrémenté des dessins de son amie illustratrice Isabelle Bradfer-Burdet.

L'ouvrage a été mis à disposition en libre téléchargement sur internet (https://dessine-moi-un-prenom.fr/blog/)

"Cette histoire, c'est un cadeau d'Anne-Sophie à ses collègues et à leurs enfants qui voient leur maman partir tous les jours à l'hôpital en réa, en psy, en neuro, en dialyse, en Ehpad...", indique Isabelle Bradfer-Burdet.

"J'espère que ça permettra aux parents et aux enfants de mettre des mots sur ces angoisses", ajoute-t-elle.

. 1H, 1 km, top chrono !

Courir - ou se promener - sans outrepasser ni le temps ni l'espace autorisés par les mesures de confinement, c'est possible grâce à un site "Covid Radius" imaginé par deux étudiants ingénieurs de Grenoble.

Après s'être géolocalisé, le site fait apparaître l'aire dans laquelle la personne peut faire ses exercices. Un chronomètre est intégré et vous recevez une alerte si vous franchissez les frontières de la zone autorisée.

Les données des utilisateurs ne sont pas stockées et le code source est en ligne "pour la transparence", affirme à l'AFP Maxime Girard, le développeur de cette "petite application" (www.covidradius.info), sur un idée originale de Loïc Bouvet.

. Cartes gratuites

Envoyer gratuitement des cartes à ses proches, c'est l'idée d'une entreprise normande, Fizzer, qui a lancé une opération "confinement solidaire" et met à disposition "une application qui permet de transformer ses photos en cartes".

Pendant toute la période, cette start-up basée à Dives-sur-Mer (Calvados) offre chaque semaine un crédit à ses utilisateurs pour l'envoi d'une carte accompagnée d'un message, impression, mise sous pli et affranchissement compris.

Aujourd'hui à 90%, ce sont des cartes "pour remercier des gens qui travaillent, c'est vraiment pour donner des nouvelles, pour rassurer les gens, et puis c'est sympa, ça fait plaisir de recevoir une petite photo des enfants", explique l'un des cofondateurs Baptiste Hamain.

. Du pain et des news

A Bordeaux, la municipalité offre le quotidien Sud Ouest aux quelque 1.200 seniors isolés qui bénéficient actuellement de son système de portage de repas à domicile.

"Ces personnes nous ont fait part de leur isolement, surtout en ces temps de confinement où le livreur ne peut plus rentrer dans leur habitation et où il faut que ces derniers livrent deux fois plus de repas que d'habitude", explique à l'AFP Fabien Robert, premier adjoint au maire de Bordeaux Nicolas Florian. "Nous avons donc pensé qu'offrir le journal à ces seniors jusqu'à la fin du confinement les aiderait à garder une ouverture vers l'extérieur".

"Évidemment, c'est aussi une démarche qui nous permet de soutenir Sud Ouest, qui vit une situation économique compliquée", ajoute l'élu, alors que le grand quotidien régional (tirant à plus de 200.000 exemplaires en temps normal) a dû réduire la voilure à une seule édition pour ses 7 départements, au lieu de 16.

