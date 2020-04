Coronavirus: échos d'une France confinée, 29e jour

Une personne passe devant une affiche remerciant le personnel soignant, les commerçants, la sécurité nationale les éboueurs, les postiers et les agriculteurs, à Paris, le 14 avril 2020 ( AFP / FRANCK FIFE )

La vie chacun chez soi: de l'église Saint-Pierre de Besançon à une maison de retraite de la Loire, échos d'une France sous cloche mardi, au 29e jour de confinement.

. Billetterie virtuelle

Reportée sine die, la finale de la Coupe de France de foot entre le PSG et Saint-Etienne, qui devait se jouer au Stade de France le 25 avril, a déjà attiré près de 58.000 spectateurs... virtuels.

A l'initiative de l'association stéphanoise ASSE Coeur Vert, 80.000 places fictives - la capacité du stade francilien - ont été mises en vente à 1 euro pièce afin de lever 80.000 euros "pour la communauté de chercheurs du CHU de Saint-Etienne".

Une opération à laquelle a participé le consortium Stade de France en achetant 10.000 billets à l'association présidée par l'ancien joueur stéphanois Dominique Rocheteau.

. Plexiglas

Depuis une semaine, à Roche-la-Molière (Loire), les 92 pensionnaires de la Résidence du Parc peuvent désormais rompre leur isolement en échangeant avec un de leurs proches derrière une vitre en plexiglas.

"Ce parloir improvisé rencontre beaucoup de succès. Il permet toutes les demi-heures l'accueil d'un nouveau visiteur, avec une désinfection après chaque passage", explique à l'AFP Gilbert Mounier, le directeur de cet établissement pour personnes âgées.

"L'endroit fait caisse de résonance, ce qui permet, même sans hygiaphone, de bien s'entendre de part et d'autre de la séparation transparente à travers laquelle on peut se montrer des photos ou en prendre", assure M. Mounier.

. "Sortez couverts"

Sa vidéo "Sortez couverts" a récolté des milliers de vues sur les réseaux sociaux: l'artiste belge Maxime Matthys s'est promené près de chez lui à Rennes le corps recouvert jusqu'à la tête de plus de 150 attestations de déplacement dérogatoire datées et signées.

"Des policiers m'ont arrêté, je n'ai pas eu d'amende mais ils ont détruit mon costume", explique-t-il à l'AFP.

A Mediapart, le jeune artiste confie avoir voulu "créer une forme de métaphore de la politique de santé publique actuelle". "Le confinement et les attestations sont la conséquence de la pénurie de masques, de l'absence de dépistage massif, du manque de lits de réanimation et de la non-prise en compte des alertes par le pouvoir", estime-il, sans toutefois remettre en cause ce confinement qui "sauve des vies".

. Bleu intense

A Besançon, dès la nuit tombée et jusqu'à 23H00, le musée des Beaux Arts et le clocher de l'église Saint-Pierre --deux bâtiments phare de la ville-- s'illuminent d'une intense lumière bleue. Le maire, Jean-Louis Fousseret (LREM), souhaite ainsi "soutenir et saluer l'investissement des personnes en première ligne contre le Covid-19".

bur-alh/jt/tes