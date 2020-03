Coronavirus: échos d'une France confinée, 15e jour

Un couple de Toulousains, qui a bravé pendant une semaine l'interdiction de faire de la randonnée en montagne, a été repéré par un hélicoptère du peloton de gendarmerie de haute-montagne ( AFPAFP PHOTO / REMY GABALDA )

La vie chacun chez soi: d'un refuge pyrénéen au petit village de Vignemont dans l'Oise, échos d'une France sous cloche, mardi, au 15e jour de confinement.

. Refuge

Ils avaient pris soin de "ne pas laisser de traces de neige aux abords", rapporte la gendarmerie. Et de dissimuler leur véhicule sur un parking, près du sentier menant au refuge de Bastan, niché à 2.240 m d'altitude dans le massif de Néouvielle (Hautes-Pyrénées).

Las, ce couple de Toulousains, qui a bravé pendant une semaine l'interdiction de faire du tourisme et des randonnées en montagne, a été repéré par un hélicoptère du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Pierrefitte-Nestalas.

Interceptés, ces deux récalcitrants au confinement ont été verbalisés, sur la route du retour, au péage de Lannemezan.

. SOS Amitié

Afflux d'appels depuis plusieurs jours à la permanence de SOS Amitié. "Plus d'un quart" concerne des personnes qui vivent mal le confinement, explique à l'AFP son président Alain Mathiot.

L'association consacrée à l'écoute, anonyme et confidentielle, des personnes seules, dépressives ou suicidaires, reçoit actuellement plus de 7.000 appels par jour.

"On a beaucoup plus de personnes qui appellent pour la première fois", souligne M. Mathiot. La proportion de personnes âgées, moins à l'aise avec "les réseaux sociaux" très utilisés pour conjurer l'isolement, "a augmenté par rapport à une période normale", note-t-il.

. Messe 2.0

Les fidèles se confinent, mais pas leur foi. Depuis une semaine, prières et messes sont retransmises en vidéo sur Facebook ou YouTube par "la quasi totalité des diocèses de France" grâce au service en ligne MessesInfo, explique la Conférence des évêques de France.

Des livrets d'information pour la célébration des fêtes pascales sont disposés à l'entrée de l'église Saint-François-Xavier à Paris le 25 mars 2020 ( AFP / Ludovic MARIN )

Plus de 160 messes sont d'ores et déjà annoncées pour les célébrations de ce week-end, avec le dimanche des Rameaux, premier jour de la Semaine sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne.

À l'occasion de la fête de l'Annonciation, le 25 mars, 81 messes en vidéo étaient recensées sur le site, indique la CEF.

. SMS

"Mairie de Vignemont. Information. Le distributeur de pain est réparé" : depuis le début du confinement, les habitants de ce petit village de l'Oise de quelque 450 habitants, reçoivent par SMS les informations concernant la vie du village.

Mardi, chaque Vignemontois a même été invité à suivre la séance de relaxation sur Youtube d'une sophrologue du village.

"Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer les attestations de déplacement, n'hésitez pas à nous contacter", "En raison du confinement nous sommes allés à la rencontre d'un maraicher afin d'organiser une commande groupée avec livraison à domicile", ont-ils aussi reçu.

"Pour n'importe quelle question, les habitants peuvent nous contacter par SMS et nous, nous leur transmettons les informations, c'est le moyen plus rapide de communiquer", explique à l'AFP l'adjoint au maire Benoît Greugny, qui envoie et répond personnellement à tous ces messages.

burs-alh/al/dlm