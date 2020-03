Coronavirus: échos d'une France confinée, 14e jour

Un épicerie à Marseille, le 30 mars 2020 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

La vie chacun chez soi: de Paris au petit village de Courban, en Côte d'Or, échos d'une France sous cloche, lundi, au 14e jour de confinement.

- Handicap

Le gouvernement a mis en ligne lundi une attestation dérogatoire de sortie simplifiée pour les personnes en situation de handicap, les étrangers parlant mal le français ou les illettrés.

Le document, rédigé en français Facile à lire et à comprendre (Falc), offre les mêmes options que la version classique mais avec une formulation plus simple ("pour aller travailler", "pour acheter à manger", "pour aller chez le docteur", etc.) et des pictogrammes.

Des attestations spécifiques avaient déjà été mises en ligne par des associations mais aucune n'était officielle.

L'attestation "classique" est par ailleurs désormais disponible en 15 langues, dont l'arabe et le tamoul.

- Du gastro à l'hosto

A Paris aussi, des chefs cuisinent pour le personnel soignant, ici celui de l'hôpital d'Argenteuil, en banlieue parisienne, le 25 mars 2020 ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Au menu : "Un repas facile à manger, sans couverts, avec en entrée des tartes salées à la truite fumée et au jambon, en plat un rouleau de printemps assaisonné à l'intérieur et des choux à la crème vanille et des meringues, la spécialité du chef".

Les propriétaires et le chef étoilé japonais Takeshi Kinoshita du château-restaurant de Courban (Côte d'Or), fermé depuis près de deux semaines, ont cuisiné gratuitement dimanche pour les soignants du CHU de Dijon.

Une centaine de repas ont été distribués. L'opération doit être renouvelée et étendue à d'autres hôpitaux et Ehpad de Bourgogne.

- Un balcon, des questions

Depuis son balcon parisien, le comédien et réalisateur Noam Cartozo réveille son quartier en animant une parodie du célèbre jeu télévisé "Questions pour un champion", opportunément rebaptisé "Questions pour un balcon".

Des voisins discutent depuis leur balcon, à Paris le 20 mars 2020 ( AFP / Martin BUREAU )

La rue se divise en deux équipes: les numéros pairs et impairs. Les questions de rapidité s'enchaînent sans buzzer, celui qui hurle le plus vite - ou le plus fort - la bonne réponse remporte le point. A la clef pour les vainqueurs, pas d'encombrantes encyclopédies mais... un maxi lot de 20 rouleaux de papier toilette.

La dernière émission, diffusée en direct sur Instagram, a rencontré un fort succès d'audience avec plus d'un million de vues et a été saluée par l'animateur historique de l'émission, Julien Lepers.

- "20h"

C'est le titre d'une chanson composée par trois amis musiciens, Samir et Adel Baloul et Djamel Tahar. Deux sont brancardiers, l'un au CHU de Grenoble Alpes, l'autre à la Mutualité. Le morceau a été enregistré juste avant le confinement en hommage au personnel soignant.

"Doc, ASH, brancardiers et infirmières, vous êtes nos héros et la France en est fière. Sous-payés mais présents pour sauver le pays, ensemble on vaincra ce putain de Covid..." : le texte du groupe G7N, né il y a 8 ans à Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble, évoque le malaise social hospitalier.

"Le morceau s'appelle +20 H+ pour encourager les gens à continuer ce geste de solidarité qui fait du bien!", explique à l'AFP Samir Baloul, en référence aux applaudissements quotidiens des Français depuis leurs fenêtres.

