Coronavirus : du football à l'athlétisme... comment le virus perturbe le monde du sport

Après avoir contraint l'annulation d'un tournoi de qualification olympique (TQO) de boxe pour les Jeux 2020 de Tokyo, prévu initialement en février à Wuhan (Chine) et reprogrammé en Jordanie au mois de mars, le coronavirus a perturbé l'organisation d'autres manifestations sportives.Ce dimanche, c'est au tour d'un TQO de football féminin et de de la Fed Cup d'être déplacés hors de Chine, où l'épidémie a fait 56 morts et touché 2000 personnes, alors qu'une compétition d'athlétisme continentale, programmée les 12 et 13 février à Hangzhou dans le Zhejiang, a également été annulée.Le tournoi de qualification olympique de football d'Asie, qui voit s'affronter la Chine, l'Australie, Taiwan et la Thaïlande, avait déjà été déplacé de Wuhan, épicentre de l'épidémie qui se répand jusqu'en France, à Nanjing dans la province de Jiangsu.Les épreuves de ski ne semblent pas menacéesAprès la découverte de cas de virus dans cette province, le TQO se tiendra finalement à Sydney (Australie), a indiqué la Confédération asiatique de football (AFC), ce « afin de garantir la santé de tous les athlètes, entraîneurs et staffs ». Aucune nouvelle date n'a été pour le moment avancée pour le tournoi, initialement planifié du 3 au 9 février.La Fédération internationale de tennis a également décidé de déplacer les matchs de Fed Cup du groupe I de la poule Asie-Océanie, du Dongguan (dans le sud de la Chine) à Noursoultan, la capitale du Kazakhstan, en raison des « restrictions sur les voyages en Chine ». Les rencontres où doivent s'affronter la Chine, Taiwan, l'Inde, l'Indonésie, la Corée du sud et l'Ouzbékistan, sont maintenues du 4 au 8 février.Seule bonne nouvelle dans cet amas de bouleversements, les épreuves de Coupe du monde de ski alpin, prévues du 12 au 16 février en Chine, ne semblent actuellement pas menacées par l'épidémie, a indiqué samedi Sarah Lewis, la secrétaire ...