Coronavirus : Donald Trump critiqué pour son nom imprimé sur des chèques d'aide aux Américains

Le nom du président américain va être imprimé sur les chèques qui seront bientôt envoyés à des dizaines de millions de contribuables. Cette décision inédite pourrait retarder l'envoi des chèques de quelques jours, selon le Washington Post, ce que dément le chef de l'Etat.

Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche le 15 avril 2020. ( AFP / MANDEL NGAN )

Le Covid-19 continue d'endeuiller la planète, et les Etats-Unis paient le plus lourd tribut, avec 28.326 décès pour plus de 637.000 cas. Par ailleurs l'arrêt forcé de l'activité économique, orchestré pour enrayer la progression du virus, a des conséquences dramatiques dans un pays où de nombreux habitants, endettés, vivent sans soupape de sécurité.

Afin de soutenir l'économie, un plan historique d'aide de plus de 2.000 milliards de dollars a été approuvé par le Congrès et promulgué dans la foulée par Donald Trump fin mars. Dans ce cadre, des chèques allant jusqu'à 1.200 dollars vont bientôt envoyés à des dizaines de millions de contribuables. Ils seront imprimés du nom du président américain, a confirmé à l'AFP le Trésor américain. Mais cette décision inédite pourrait retarder l'envoi des chèques de quelques jours , a indiqué le Washington Post en citant de hauts responsables des services fiscaux américains. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir l'opposition.

"Retarder des paiements directs aux familles vulnérables juste pour imprimer son nom sur le chèque est un nouvel exemple honteux de l'échec catastrophique du président Trump à traiter cette crise avec l'urgence qu'elle requiert", a réagi a chef démocrate du Congrès américain Nancy Pelosi dans un communiqué. D'autres parlementaires démocrates ainsi que des internautes ont également vertement critiqué le président américain sur les réseaux sociaux, l'accusant de vouloir faire de la politique avec cette aide puisqu'il joue sa réélection en novembre.

"Je ne sais pas grand chose là-dessus mais j'ai compris que mon nom y était", a réagi Donald Trump, interrogé sur la polémique lors de sa conférence de presse quotidienne sur la pandémie. "J'ai bien compris que cela n'allait rien retarder et j'en suis heureux", a-t-il ajouté. "Je n'imagine pas que ça puisse être un grand problème, je suis sûr que les gens seront très contents de recevoir un gros, beau chèque bien gras, et mon nom est dessus".

Donald Trump avait déclaré le 3 avril qu'il ne voulait pas signer ces chèques. "C'est une initiative de l'administration Trump, mais est-ce que je veux les signer? Non", avait-il déclaré en conférence de presse. Les chèques porteront son nom, pas sa signature.