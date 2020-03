Coronavirus : désinfection, montée par l'arrière dans le bus, protection des chauffeurs de taxi... Des mesures pour les transports

Les entreprises de transport public doivent désinfecter leurs véhicules au moins une fois par jour. Monter par l'avant des autobus est désormais interdit et les voyageurs doivent se tenir à un mètre les uns des autres. voici quelques unes des mesures de protection mises en place par un arrêté paru vendredi au Journal officiel.

(Photo d'illustration) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Ce texte reprend pour l'essentiel des annonces du secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. L'arrêté précise que les opérateurs sont tenus de procéder "au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour". Ils doivent également, "sauf impossibilité technique avérée", "séparer le conducteur des voyageurs d'une distance d'au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs".

Cela se traduit, dans les autobus et autocars comportant plusieurs portes, par l'interdiction aux voyageurs de monter à l'avant, sauf si des dispositions sont prises pour maintenir cette distance d'un mètre.

Un taxi ou un VTC peut vous refuser si vous présentez des symptômes

Les opérateurs de transports publics doivent également informer les passagers des "mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites 'barrières', définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs". En outre, les chauffeurs de bus ne pourront plus vendre de titres de transport.

En cas de manquement, "une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées peut être prononcée". Le texte interdit également aux passagers des taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC) de d'asseoir à côté du conducteur. Taxis et VTC devront être aérés en permanence, et désinfectés au moins une fois par jour. "Le conducteur est autorisé à refuser l'accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d'infection au Covid-19", précise encore l'arrêté.