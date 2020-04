Coronavirus : des masques grand public vont être distribués aux Français

La question d'un éventuel port du masque obligatoire dans certaines situations, notamment les transports, est actuellement à l'étude.

(illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

Dans l'attente de la présentation du plan global de l'exécutif pour la levée du confinement en France, les annonces arrivent au compte-gouttes, notamment au sujet de la question des équipements de protection. Selon la secrétaire d'Etat à l'économie Agnès Pannier-Runacher, le gouvernement procèdera ainsi à de premières distributions de masques grand public auprès des Français à partir du 4 mai. "L'État contribuera à doter en masques grand public les citoyens dès que possible par les canaux de distribution les mieux adaptés. De premières expérimentations seront faites à partir du 4 mai", affirme t-elle dans les colonnes des Echos.

Des masques "le plus souvent lavables et réutilisables"

"Plusieurs modes de distribution ont été identifiés pour permettre à un maximum de Français d'y avoir accès. Le champ des possibles est très large et nous regardons toutes les hypothèses: pharmaciens, mairies, grande distribution, buralistes, plateforme Afnor, e-commerce, etc.", ajoute-t-elle. Pour autant, "il reste à trancher des questions : comment éviter un phénomène de surstockage par certains au risque de provoquer des ruptures locales d'approvisionnement? Comment s'appuyer sur les collectivités locales?", ajoute t-elle, précisant que ces questions seront arbitrées dans le cadre du plan de levée de confinement que doit présenter l'exécutif dans les prochains jours.

Comment faire et utiliser un masque de prévention contre la pandémie de coronavirus ( AFP / )

Pour l'heure, le gouvernement a "initié une filière de fabrication de masques grand public en textile, le plus souvent lavables et réutilisables", souligne Agnès Pannier-Runacher, affirmant que la production a atteint plus de 10 millions de masques la semaine passée. "Et l'approvisionnement, par la production française et les importations, va s'accroître rapidement pour dépasser 25 millions de masques lavables par semaine fin avril", poursuit-elle. Interrogée sur l'opportunité d'encadrer les prix de vente de ces masques, la secrétaire d'État indique que "ce n'est pas d'actualité".