Coronavirus : des épreuves de la Coupe du monde de ski annulées en Chine

L'épidémie de coronavirus originaire de Chine a des conséquences sportives. Des épreuves de ski prévues en février sont annulées. Il s'agit d'étapes de la Coupe de monde de ski qui devaient se dérouler en Chine, annonce ce mercredi la Fédération internationale de ski (FIS).« En raison de l'épidémie et de la propagation continue du nouveau coronavirus, la FIS et l'Association chinoise de ski ont décidé conjointement d'annuler les prochaines courses de la Coupe du monde masculine prévues les 15 et 16 février 2020 à Yanqing », indique la FIS. Ce devait être le premier test avant les Jeux olympiques d'hiver de 2022, qui auront lieu à Pékin, la capitale chinoise.La Coupe du monde de ski a lieu tous les ans et fonctionne sur le principe d'un championnat. Des points sont attribués aux participants en fonction de leur classement à l'issue de chacune des épreuves qui se déroulent dans différents pays. A la fin de la saison sont récompensés les meilleurs par discipline ainsi que les meilleurs dans l'ensemble des disciplines en additionnant les points acquis dans toutes les épreuves.Priorité à la santéLa montagne Xiaohaituo, dans le district de Yanqing à environ 50 km au nord de Pékin, devait accueillir une descente et un super-G messieurs. La FIS n'a pas précisé si ces épreuves seraient reprogrammées dans une autre station. « Bien que le risque soit faible à Yanqing, la santé des athlètes et de tous les participants doit être notre priorité », a indiqué le président de la FIS, Gian Franco Kasper.Un coronavirus de la famille du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère, qui a fait 774 morts en 2002-2003) se propage à grande vitesse en Chine depuis décembre. La famille des coronavirus regroupe des maladies qui vont du simple rhume à la grave infection pulmonaire. Près de 6000 cas de contamination et 132 morts ont été recensés en Chine à cause de l'épidémie actuelle de 2019-nCoV, le nom provisoire ...