Coronavirus: des dermatologues alertent sur des signes cutanés, d'autres appellent à la "prudence"

Des dermatologues ont alerté population et corps médical sur ce qu'ils considèrent comme des "manifestations cutanées" de la maladie Covid-19, notamment des pseudo-engelures ou des rougeurs persistantes, tandis que d'autres ont appelé mercredi à la "vigilance" et à la "prudence" sur ce point.

Dans un communiqué, le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV) explique avoir organisé un "groupe WhatsApp de plus de 400 dermatologues (libéraux et hospitalo-universitaires)" qui "a mis en évidence des lésions cutanées, associées ou non à des signes de Covid".

"Il s'agit d'acrosyndromes (aspect de pseudo-engelures des extrémités), apparition subite de rougeurs persistantes parfois douloureuses, et des lésions d'urticaire passagère", détaille le SNDV, qui juge "important pour les patients qui ont des problèmes cutanés de ce type de consulter un dermatologue", à distance ou non.

"L'analyse des nombreux cas remontés au SNDV montre que ces manifestations peuvent être associées" au coronavirus, affirment les dermatologues.

"Nous alertons la population et le corps médical afin de dépister le plus vite possible ces patients potentiellement contagieux (sans forcément de signes respiratoires)", concluent-ils.

La Société Française de Dermatologie (SFD) a pour sa part appelé "à la vigilance mais également à la prudence", et "au recensement et à la documentation précise des cas observés en France" "avant de conclure à une possible association et d'indiquer une conduite à tenir".

L'association a lancé fin mars un "appel à cas" après "quelques cas de taches rouges (érythème) sur le visage de patients infectés par le Covid-19".

"Alors que les érythèmes du visage semblent très rares, nous ont été rapportées assez rapidement, des lésions ressemblant à des engelures, surtout sur les orteils", poursuit la SFD.

"Le nombre de cas paraît important et la survenue inhabituelle en cette saison, mais il faut souligner que très peu de ces observations ont été bien documentées avec un test Covid, et la plupart surviennent chez des patients sans signes associés", souligne l'association.

"Parmi les rares cas documentés, il semblerait qu'ils surviennent plutôt tard dans l'infection", note encore la SFD. "À ce jour, nous n'avons pas encore de preuve pour affirmer qu'il s'agit d'un signe précoce du Covid-19 devant conduire à suspecter fortement le diagnostic (comme peut l'être l'anosmie) et conduire à l'isolement du patient".

L'association invite à "être attentif à ces signes cutanés et rechercher dans le contexte d'autres signes cliniques", mais aussi à "rester prudent, car toute engelure n'est pas obligatoirement un signe de Covid".

Mardi soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, s'est montré évasif à ce sujet.

"Pas à ma connaissance", a-t-il répondu à la question de savoir si l'on pouvait considérer certains problèmes dermatologiques comme l'urticaire comme de nouveaux signes de la maladie. "Nous apprenons chaque jour sur ce virus et certains décrivent des formes qui n'étaient pas connues. Mais sur cet aspect dermatologique je n'ai pas vu de publication", a-t-il affirmé.

