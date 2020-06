Coronavirus : des baisses de salaire pour sortir de la crise ?

La compagnie aérienne Ryanair menace de "licencier 27 personnes" si le syndicat majoritaire SNPNC-FO "ne s'engage pas rapidement à accepter des baisses de salaires".Ce dernier dénonce "un chantage au licenciement".

Durement touché par la crise du coronavirus, Ryanair a décidé de proposer à ses salariés un marché : une baisse de salaire pour sauvegarder leur emploi . Dans un mail envoyé le 15 mai aux élus du personnel navigant commercial (PNC, hôtesses et stewards), la direction de la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts menace de "licencier 27 personnes" en France si le SNPNC-FO, syndicat majoritaire, "ne s'engage pas rapidement à accepter des baisses de salaires", a indiqué lundi 1er juin à l'AFP Stéphane Salmon du SNPNC-FO, confirmant des informations de RTL.

La compagnie "se sert de la crise du Covid-19 comme prétexte pour pouvoir baisser les salaires, déjà les plus bas du secteur", alors que c'est une entreprise "très rentable", a-t-il protesté, dénonçant "un chantage au licenciement".

Une baisse de salaire pendant 5 ans

D'après ce mail, que l'AFP a pu consulter, la direction de Malta Air (groupe Ryanair), qui opère pour la compagnie irlandaise en France, veut diminuer de 10% la rémunération de ses quelque 180 PNC, pendant cinq ans , jusqu'au 30 juin 2025.

Pour les hôtesses et stewards payés au Smic, comme "il n'est pas possible de baisser leurs salaires", la compagnie entend réduire leur temps de travail à 80% , a précisé M. Salmon.

Selon RTL , la direction veut aussi baisser la rémunération des pilotes (une diminution "de 20%"), faute de quoi elle licencierait "23 pilotes sur les 81 que compte la compagnie sur ses trois bases françaises" (Bordeaux, Toulouse et Marseille). Le SNPL, l'organisation syndicale des pilotes, "a décidé de coopérer à la mise en place d'un accord de performance collective" contre "un engagement de Ryanair de ne procéder à aucun licenciement de pilote", ajoute RTL .

"La France n'est pas le far-west"

"Pour l'instant, on attend que la direction revienne vers nous. Ils ne peuvent pas imposer ça unilatéralement. La France n'est pas le far-west" , a souligné auprès de l' AFP Damien Mourgues, délégué syndical SNPNC-FO et membre du comité social et économique (CSE) de la compagnie.

Le secrétaire général de FO, Yves Veyrier, a dénoncé au micro de RTL le "comportement de prédateur", "ni légal, ni acceptable" de cette compagnie , qui n'a pas organisé "ne serait-ce qu'une réunion du comité social et économique régulière".

Cette entreprise "ne respecte pas les procédures prévues par le code du travail", a confirmé auprès de l' AFP Me Fiodor Rilov, avocat du SNPNC-FO et du CSE de la compagnie.

Des baisses légales dans le cadre des APC

Ces baisses de salaires sont légales et entrent dans le cadre des accords de performance collective (APC) qui remplacent les accords de maintien dans l'emploi depuis les ordonnances Travail de 2017, rappelle BFMTV .

Ce dispositif dont la durée d'application ne peut excéder cinq ans permet à toute entreprise de remettre en cause les dispositions inscrites dans un contrat de travail lorsque la conjoncture se dégrade. Il peut se traduire par des baisses de rémunération mais aussi par un réaménagement du temps de travail (suppression de RTT, amplitude horaire plus importante, heures supplémentaires avec une majoration moins attractive...) ou encore une modification de l'organisation du travail (changement de poste, de site...). En contrepartie, la direction s'engage à ne pas licencier ou à licencier dans des proportions plus faibles que celles envisagées dans le cadre d'un plan social.

Pour être valide, un APC doit être approuvé par les organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des organisations syndicales représentatives ou 30% et être validé par référendum. Si organisations syndicales et direction se mettent d'accord, les salariés refusant l'APC peuvent être licenciés.

Les APC, une solution anti-plan social ?

La ministre du Travail Muriel Pénicaud a appelé le week-end dernier les entreprises en difficulté à privilégier ce dispositif plutôt que de recourir aux plans sociaux, alors que la crise du coronavirus a impacté de nombreuses entreprises.

Une option envisagée par de nombreuses sociétés, rapporte BFMTV . Chez Derichebourg Aeronautics Services, les négociations avec les syndicats ont déjà commencé. Seul FO, qui est néanmoins majoritaire, a accepté le principe. Le sous-traitant d'Airbus et Dassault envisage un plan social qui se traduirait par 700 suppressions d'emplois mais s'engage à en réduire l'ampleur si les salariés acceptent de renoncer à leur treizième mois ainsi qu'à leur indemnité de transport.

Selon l'intersyndicale du journal L'Equipe, la direction aurait l'intention de baisser les salaires, le treizième mois et les RTT "en échange d'un maintien de l'emploi jusqu'au 31/12/2024", rapporte également la chaîne d'info.