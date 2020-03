Coronavirus: Darmanin évoque un déficit public "sans doute" supérieur à 3,9%

Le déficit public de la France en 2020 sera "sans doute" supérieur à 3,9% dans le contexte de la lutte contre le coronavirus, a indiqué dimanche le ministre chargé du budget Gérald Darmanin, quatre jours après avoir divulgué ce chiffre déjà nettement dégradé.

Cette semaine, le gouvernement a "présenté un projet de loi de finances (...) qui prévoit un déficit pour l'instant de -3,9%, peut-être qu'il va s'aggraver encore", a reconnu le ministre de l'Action et des comptes publics lors du "Grand rendez-vous" d'Europe 1.

"Ce n'est pas lorsqu'il y a l'incendie dans la maison qu'il faut compter les litres d'eau", a ajouté M. Darmanin, en saluant la décision de la Commission européenne vendredi de suspendre les règles de discipline budgétaire pour lutter plus efficacement contre les conséquences économiques de la crise sanitaire.

Mardi, M. Darmanin avait annoncé que le plan de 45 milliards d'euros dégainé par la France dans cette optique allait se traduire en particulier par un déficit public de 3,9% du PIB, au-delà donc de la règle européenne des 3% jusqu'alors en vigueur.

Avant l'apparition de l'épidémie, le gouvernement comptait ramener le déficit à 2,2% en 2020, après 3,1% atteints l'an dernier.

Interrogé sur le caractère "optimiste" des 3,9% alors que le confinement des populations met à l'arrêt une grande partie de l'économie, M. Darmanin a concédé que ce déficit pourrait encore s'alourdir: "nous verrons bien... sans doute".

Mais, a-t-il promis, "nous ne lésinerons pas sur les moyens que met l'Etat pour non seulement sauver la vie des Français, mais bien sûr l'économie et notamment les entreprises pour qu'il y ait le moins de faillites possible et que tous les salariés soient protégés".