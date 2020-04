Coronavirus : dans un TGV, « il n'y a quasiment que ça, des gens stressés »

Les consignes étaient claires. « On ne part pas en vacances pendant la période de confinement », a martelé mercredi Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur LCI. En cette veille de week-end habituellement synonyme de grands départs et malgré un temps particulièrement clément, c'est à peine si on distingue les quelques voyageurs alignés sur un des quais de la gare Montparnasse. Justificatifs valables et papiers d'identité à portée de main, tous respectent les consignes de sécurité diffusées en boucle par les haut-parleurs : « Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. » Pas de doute, l'heure n'est plus au départ en vacances.

Une impérieuse nécessité

En faction à l'entrée du quai, les agents de la police nationale, visages fermés sous leurs masques, contrôlent des passagers visiblement intimidés. Un agent SNCF muni d'un microphone parcourt les allées en appelant au strict respect des consignes. « Pas de billet, pas de voyage », répète, agacée, une fonctionnaire de police face à un voyageur récalcitrant. Les conditions pour se déplacer sont pourtant disponibles sur le site de la SNCF : être en possession d'un titre de transport, devenu rare en raison du « plan de transport pandémie », et justifier d'une

