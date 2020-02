Coronavirus : « Dans d'autres pays, on ne voit pas encore l'iceberg »

De jour en jour, le bilan s'alourdit de l'autre côté des Alpes. Ce lundi, les autorités sanitaires italiennes ont annoncé le décès d'un cinquième patient atteint du coronavirus dans le pays ? « une personne âgée de 88 ans », précisait la presse ?, puis celui d'un sixième patient, atteint d'un cancer, en milieu d'après-midi. C'est la cinquième victime recensée en Lombardie, région qui compte 172 des 220 cas d'Italiens contaminés par le Covid-19. Pour circonscrire les foyers de propagation du virus, onze villes du nord de la péninsule ont été placées en quarantaine, sous contrôle des forces de l'ordre. Leurs habitants, eux, vivent aujourd'hui cloîtrés chez eux. En parallèle des mesures de confinement localisé, les régions de Lombardie, de Vénétie et du Piémont ont décidé de fermer écoles et universités jusqu'à début mars.Mais pour le Pr Fabrizio Pregliasco, virologue à l'université de Milan, en Lombardie, les contaminations devraient continuer d'augmenter dans les prochains jours. Malgré les mesures prises par les autorités. Une situation alarmante qui, selon lui, pourrait également frapper d'autres pays européens très prochainement. Interview.Lire aussi Coronavirus : « Tout va se jouer dans les 48 heures »Le Point : La semaine dernière, l'Italie ne comptait que trois cas de coronavirus puis, en l'espace de quelques jours, plus de 200 personnes ont été testées positives. Comment expliquer cette propagation...