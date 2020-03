Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Couvre-feu à partir de samedi à Nice Reuters • 20/03/2020 à 22:44









COUVRE-FEU À PARTIR DE SAMEDI À NICE PARIS (Reuters) - Un couvre-feu sera imposé à partir de samedi soir à Nice pour faire respecter les mesures de confinement destinées à enrayer la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi le préfet des Alpes-Maritimes. "Je vous confirme qu'une mesure de couvre-feu va être prise et qu'un arrêté municipal a été préparé par (le maire de Nice) Christian Estrosi qui devrait nous permettre dès demain une mesure qui semble s'imposer de plus en plus, c'est-à-dire le respect des interdictions qui ont été faites et ainsi, de 23h00 à 05h00 du matin, pourront circuler ceux qui peuvent circuler", a dit Bernard Gonzalez sur BFM TV, selon lequel cet arrêté "vise essentiellement ceux qui trouvent amusant de se regrouper et de défier les pouvoirs publics". (Bertrand Boucey)

