CORONAVIRUS: CONSEIL DE DÉFENSE JEUDI AVANT UNE INTERVENTION DE JEAN CASTEX PARIS (Reuters) - Un conseil de défense consacré à la crise du coronavirus en France se réunira jeudi matin à l'Elysée, a-t-on appris mardi de source gouvernementale, avant une conférence de presse du Premier ministre, Jean Castex, prévue le même jour à 18h00. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et son homologue de la Santé, Olivier Véran participeront également à cette conférence de presse, a indiqué la source. Une réunion est par ailleurs prévue ce mardi à 20h30 à Matignon en visioconférence avec tous les membres du gouvernement, a-t-elle ajouté. Le gouvernement a instauré depuis le 30 octobre un confinement généralisé de la population, moins strict toutefois que celui imposé en mars, afin de lutter contre une deuxième vague de l'épidémie de COVID-19, qui a fait plus de 40.000 morts en France depuis la fin de l'hiver. Ce confinement, qui doit durer au moins jusqu'au 1er décembre, pourrait être ajusté en fonction de l'amélioration ou à l'inverse de la dégradation de la situation sanitaire. La question de la réouverture des commerces dit non essentiels, dont la fermeture a été vivement contestée par les professionnels concernés, pourrait être tranchée. Lundi, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a prévenu que le pic de la deuxième vague épidémique était "devant nous" tout en soulignant des "signes d'espoir" dans les métropoles concernées par le couvre-feu instauré avant le reconfinement. Selon le dernier bilan, l'épidémie de coronavirus a touché 1.807.479 personnes en France et provoqué 40.987 décès. (Elizabeth Pineau et Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

