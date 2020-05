Coronavirus/commerce: Allemagne et Corée moins durement touchées que le reste du G20

Les échanges commerciaux de l'Allemagne et de la Corée ont été moins durement affectés en début d'année que ceux des autres pays du G20 par les restrictions introduites dans de nombreuses zones pour freiner l'épidémie de coronavirus, selon une étude de l'OCDE publiée jeudi.

Le commerce a "relativement bien résisté" en Corée lors du premier trimestre 2020: les exportations ont progressé de 3,3% et les importations se sont repliées de 1,2%, par rapport au quatrième trimestre 2019, indique un communiqué de l'OCDE. La "volatilité" a toutefois été "considérable" au cours de la période, reflétant "une perturbation des chaînes d'approvisionnement asiatiques après le déclenchement initial de l'épidémie en Chine".

Dans l'empire du Milieu, en revanche, les exportations ont chuté de 9,3% et les importations de 7%.

En ce qui concerne l'Europe, l'Allemagne a moins souffert que ses voisins: les exportations et les importations "n'ont reculé que de 3,5% et 2,4% respectivement".

La France, l'Italie et le Royaume-Uni, qui ont introduit des restrictions pour freiner l'épidémie à l'échelle nationale dès mars, ont vu leurs exportations chuter de 7,1%, 4,9% et 7,8%. Leurs importations ont reculé de 7%, 5,6% et 6,5%.

Au Canada et aux États-Unis, les exportations se sont repliées respectivement de 4,2% et de 1,9%.

L'impact de l'épidémie sur le commerce international a "considérablement varié" dans les pays du G20 en raison de "différences" dans "le taux de propagation de Covid-19", "les stratégies de confinement" et "l'étendue de leur exposition aux autres pays touchés par les fermetures", explique l'OCDE.

A l'échelle du G20, les exportations et les importations ont respectivement chuté de 4,3% et de 3,9% au premier trimestre, atteignant leur plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2017.

Et les premières indications pour avril "indiquent une baisse plus abrupte au deuxième trimestre", prévient l'OCDE.

Lors de ce mois, les exportations coréennes et japonaises ont notamment plongé de 21,5% et de 10,6% par rapport à mars.