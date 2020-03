Coronavirus : comment le général Macron dirige son « armée »

C'est sa marque de fabrique : Emmanuel Macron auteur d'une visite surprise à l'Institut Pasteur et d'une autre en soutien au personnel d'un hôpital est, depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, souvent là où on ne l'attend pas. Heureusement, en ces temps de « guerre », le président est aussi là où on l'attend. En coulisse, le chef de l'État s'est improvisé capitaine d'une équipe resserrée sur laquelle il s'appuie pour prendre des décisions capitales : le « conseil de défense » composé des ministres régaliens et du ministre de la Santé, son secrétaire général à l'Élysée Alexis Kohler, sans oublier l'incontournable professeur Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.Lire aussi Olivier Véran, la quarantaine rugissante« Macron n'est pas inquiet, mais il dit que la situation peut durer »Quand il n'est pas avec eux, Emmanuel Macron travaille désormais en cercle très restreint, un noyau composé de deux binômes : celui de Matignon (avec le Premier ministre Édouard Philippe et son directeur de cabinet Benoît Ribadeau-Dumas), et celui de l'Élysée (Emmanuel Macron et Alexis Kohler). « Le président est partout, il décide de tout. Il tranche tout le temps », jure-t-on dans un ministère particulièrement secoué par la crise sanitaire. Et en bon chef de guerre, il tient à montrer qu'il n'est pas soumis à la panique. « Macron n'est pas inquiet, mais il dit que la situation peut...