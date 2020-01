Coronavirus : comment la Chine tente d'endiguer l'épidémie

Depuis l'apparition de cette nouvelle souche de coronavirus dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, la République populaire fait tout ce qu'elle peut pour contenir l'épidémie alors que le virus est désormais présent aux États-Unis, en Europe, en Océanie et dans le reste de l'Asie. Environ 1 300 personnes ont déjà été contaminées en Chine et 41 sont décédées.Pour tenter de contenir le phénomène, Wuhan a été placée jeudi sous quarantaine. Personne n'est autorisé à quitter cette ville de 11 millions d'habitants. Les trains et les avions ne peuvent plus rejoindre la ville. La circulation des véhicules à moteur non essentiels est désormais interdite depuis samedi. D'autres villes de la région, la province du Hubei, ont pris des mesures similaires. Au total, 56 millions d'habitants sont confinés dans leurs villes.Lire aussi Le coronavirus de Wuhan, sombre présage du Nouvel An chinoisL'armée à la rescousseLa Chine a annoncé samedi le déploiement de 450 médecins et autres personnes médicales de l'Armée populaire de libération (APL) dans la ville de Wuhan. Certains d'entre eux ont l'expérience de la lutte contre le virus Ebola, le Sras (le syndrome respiratoire aigu sévère, un virus similaire au coronavirus), les maladies nosocomiales et les soins intensifs, selon l'agence Chine nouvelle.Présents depuis vendredi soir, les militaires sont issus de l'armée de terre, de l'air et de la marine. Ils seront répartis dans les...