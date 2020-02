Coronavirus : comment la Chine a pu construire deux hôpitaux en dix jours

Dix jours après son lancement, le compte à rebours s'achève. Les 3 et 5 février, deux hôpitaux bâtis en un temps record doivent ouvrir dans la ville chinoise de Wuhan, foyer d'origine supposé de l'épidémie de coronavirus. Ces établissements, sortis de terre à une vitesse sidérante, permettront de soulager les autres hôpitaux de la ville, débordés par l'afflux de malades, et qui ont déjà réservé 4000 lits aux patients infectés.Baptisé « Hôpital du dieu du feu », le premier bâtiment, d'une capacité de 1000 lits, doit être opérationnel lundi. L'autre, qui rend hommage au « dieu de la foudre », est un peu plus grand et dispose de 1500 places. Il est censé ouvrir deux jours plus tard.Les chantiers ont été lancés les 23 et 24 janvier, soit douze jours à peine pour construire ces bâtiments médicalisés. Ils accueilleront une bonne partie des patients malades ou présentant des symptômes. Pour aboutir à cet exploit, le gouvernement chinois a employé les grands moyens : quatre entreprises de construction ont été sollicitées et des centaines d'ouvriers mobilisés.Une vidéo pour suivre la construction en directEn pleine période du Nouvel An chinois, ces travailleurs ont dû faire une croix sur leurs vacances et se relaient, 24 heures sur 24, pour assurer la construction des établissements. Près de 700 cadres et 4000 ouvriers du bâtiment officient sur le site du premier hôpital, précise le quotidien chinois Economic Daily. Environ 4900 personnes et 1000 engins de chantier s'attellent à la construction du second. Wuhan, le 30 janvier. Des ouvriers travaillent sur le chantier du premier hôpital/?REUTERS/China Daily Il a d'abord fallu terrasser 55 000 m² de surface au sol (25 000 et 30 000 m² pour chacun des deux hôpitaux). Les images de dizaines de tractopelles et de pelleteuses ont fasciné le monde entier, au point que la chaîne de télévision China Daily a ouvert un flux vidéo pour suivre en ...