Coronavirus : comment fabriquer son gel hydroalcoolique

D'après un dernier bilan publié par Santé publique France, 212 cas de contamination ont été identifiés en France. Par ailleurs, le Covid-19, actuellement au stade 2, a fait quatre morts (trois Français et un touriste chinois). Une épidémie de coronavirus qui inquiète beaucoup les Français, qui se sont précipités en pharmacie pour acheter des masques de protection et des gels hydroalcooliques. La tendance incite certains commerçants à augmenter les prix de leurs gels. Mercredi 4 mars, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a annoncé lors de son passage sur BFM Business à ce sujet que les prix allaient être encadrés par un décret.Lire aussi « Depuis le Sras, on aurait dû avoir des médicaments prêts sur les étagères »En pharmacie, les gels hydroalcooliques sont donc en rupture de stock. Ce type de gel est utile pour éliminer les bactéries ainsi que les virus et les champignons qui pourraient transiter par la peau. Bruno Le Maire a alors ajouté que « se laver les mains avec du savon » serait « tout aussi efficace » qu'avoir recours à un gel antibactérien. Pour ceux qui tiennent tout de même à se nettoyer les mains avec un gel hydroalcoolique, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) donne une recette efficace dans un PDF pour le fabriquer soi-même.Un produit maison à laisser reposer soixante-douze heures avant utilisationIl faut se munir d'éthanol 96 % ou 99,8 %, de peroxyde d'hydrogène 3 % (également connu sous...