Coronavirus : comment aller en Chine

Événement familial, contrainte professionnelle impérative, retour au pays, etc., les voyages vers la Chine restent incontournables même si les prescriptions sanitaires liées au coronavirus les déconseillent. On compte plus de 600 000 Chinois vivant en France et les communautés françaises en Chine sont nombreuses avec 20 000 résidents à Hongkong, au moins autant à Shanghai et dans la région de Pékin. En principe, l'activité économique doit redémarrer en Chine cette semaine avec la fin des congés exceptionnels liés au Nouvel An chinois qui a joué cette année les prolongations.Avec l'annonce de l'épidémie, en quelques jours, le trafic aérien entre l'Europe et la Chine a été divisé par deux. Les compagnies européennes (Air France-KLM, Lufthansa, IAG, mais aussi Turkish Airlines, Finnair, etc.) ont repoussé au moins à mi-mars, voire fin mars, la date de reprise des dessertes de la Chine continentale. À cela, plusieurs raisons. Les transporteurs obéissent aux consignes données par les services de santé face au coronavirus. Contrairement à une idée répandue, la cabine d'un avion ne favorise pas la propagation d'une épidémie, car l'air respiré, puisé à l'extérieur puis réchauffé par les moteurs, est renouvelé sans cesse. Il faut toutefois ne pas être assis près d'un passager contaminé. Deuxième motif d'annulation, le personnel navigant peut exercer son droit de retrait et il peut alors être difficile de constituer des équipages....