Coronavirus : cinq questions sur l'urgence sanitaire internationale déclarée par l'OMS

Vingt pays touchés, près de 10 000 personnes infectées et plus de 200 morts. Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus, baptisé 2019-nCoV, ne cesse de s'alourdir. Le 30 janvier, trois semaines après l'identification du virus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a finalement décrété l'urgence internationale. On fait le point.Qu'est-ce que cette urgence sanitaire mondiale ?Une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) est déclenchée lors d'un « événement extraordinaire dont il est déterminé qu'il constitue un risque pour la santé publique dans d'autres Etats en raison du risque international de propagation de maladies », indique l'OMS sur son site.Une telle alerte implique que la situation doit être « grave, inhabituelle ou inattendue », que ses conséquences sur la santé publique dépassent les frontières du pays affecté et « pourrait nécessiter une action internationale immédiate ».Qui décide de lancer l'alerte ?En cas de grande épidémie, un comité d'urgence au sein de l'OMS est formé afin de savoir si une alerte de santé publique doit être donnée, proposer des recommandations temporaires à suivre par les pays affectés, ou encore savoir si cette USPPI doit prendre fin.Composés d'experts internationaux et bénévoles, le comité d'urgence sur le coronavirus chinois est présidé par le Français Didier Houssin, ancien président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Jeudi, les experts ont « presque unanimement » recommandé le lancement de l'urgence sanitaire pour le 2019-nCoV. LIRE AUSSI > Cinq minutes pour comprendre pourquoi l'OMS a décrété l'urgence internationaleLe comité d'urgence a un rôle consultatif. À la fin de leur réunion, les experts rendent leur avis technique au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, qui prend ...