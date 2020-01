Coronavirus : cinq minutes pour comprendre le fonctionnement de l'OMS

Trois semaines après l'identification du premier cas de coronavirus, l'Organisation mondiale de la Santé a décrété l'urgence internationale jeudi soir. « Selon l'OMS », « l'OMS a décidé », « sur recommandation de l'OMS »... En pleine épidémie mondiale de coronavirus, et comme à chaque crise sanitaire, le nom de l'Organisation revient régulièrement. Ce jeudi, on comptait 170 personnes décédées en Chine depuis début janvier, tandis que 7 700 cas ont été détectés dans le monde. Et l'épidémie se propage à de plus en plus de pays. En France, on compte six malades hospitalisés, et au moins quatre d'entre eux ont récemment voyagé en Chine.Jusqu'à jeudi, l'OMS n'avait pas décidé de décréter une urgence sanitaire mondiale. Ce qui avait entraîné la suspicion de pressions exercées par la Chine. La réunion du jour a cependant changé la donne. À quoi sert l'OMS ?L'organisation mondiale de la santé, créée en 1948, a pour mission « de diriger et de coordonner la santé mondiale au sein du système des Nations Unies », comme indiqué sur son site Internet. Elle est dirigée, depuis 2017, par l'homme politique éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, et elle compte 192 États membres.Ses actions sont très variées : établissement de normes et de médicaments essentiels, conseils de comportement alimentaire (comme la fameuse recommandation « cinq fruits et légumes par jour »), lutte contre les maladies infectieuses et les épidémies, recherche médicale sur les vaccins, etc. L'OMS disposait d'un budget de 4,4 milliards de dollars pour les années 2018 et 2019, selon les chiffres les plus récents. La plus grosse partie de cette somme (plus de 800 millions) est consacrée à la lutte contre les maladies transmissibles, comme le sida. Près de 600 millions de dollars servent à améliorer les systèmes de santé, notamment des pays les plus pauvres. Les maladies non transmissibles (accidents ...