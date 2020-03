Coronavirus : Christophe Castaner tente de rassurer les policiers

Des syndicats ont invité ces derniers jours les policiers à exercer leur "droit de retrait" pour qu'ils puissent obtenir et utiliser des masques, des gants et autres moyens de protection face à l'épidémie de coronavirus.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le 27 février 2020 à Naples. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Depuis mardi 17 mars, la France est placée en confinement général pour au moins quinze jours afin de faire face à la pandémie de coronavirus. Depuis, toutes les personnes qui circulent doivent être "en mesure de justifier leur déplacement" avec une attestation, au risque de se voir infliger une amende de 135 euros par les forces de l'ordre.

Ces dernieres sont néanmoins très inquiètes de leurs conditions de travail. Les syndicats policiers s'alarment depuis le début de l'épidémie du manque de masques à disposition des agents et s'offusquent des règles régissant leur utilisation lors des interventions, en particulier les contrôles visant à faire respecter le confinement. De nombreuses vidéos montrant la diffusion de consignes de ne pas porter de masque en patrouille ont suscité l'émoi dans les rangs policiers, selon plusieurs sources syndicales et policières.

Alliance a invité mercredi les policiers à exercer leur "droit de retrait" pour qu'ils puissent obtenir et utiliser des masques et autres moyens de protection face à l'épidémie. Mais Sslon le ministère de l'Intérieur, les masques FFP2 doivent être donnés en priorité aux personnels soignants car "ce sont eux chaque jour qui sont en contact direct avec les malades". "Pour les policiers et les gendarmes, le dispositif se déploie avec le prépositionnement de masques chirurgicaux mais à utiliser uniquement lorsque les forces de l'ordre prennent en charge une personnes atteinte par le Coronavirus", selon les règles édictées jusqu'ici par la place Beauvau.

Les policiers ne sont pas "en risque", assure Castaner

"Nous ne sommes pas dans la situation des personnels de santé qui sont confrontés directement à des malades", a de son côté répondu jeudi matin sur Europe 1 Christophe Castaner. Se référant au Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé (DGS), le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il est "inutile et même contradictoire en terme de santé de porter un masque en permanence dans la rue".

"Je veux passer un message de confiance et rassurer les personnels : non il ne sont pas en risque. Le risque c'est plutôt de mal porter et de porter de façon continue le masque", a-t-il dit. "Ce qui compte c'est que (les policiers) puissent avoir ces gestes barrières, et qu'en cas de confrontation à une personne qui a les signes du Covid-19 ou qui indique qu'elle a le Covid-19, ils puissent de saisir des masques, qu'ils doivent avoir en proximité", a-t-il dit.

Le ministre a toutefois reconnu des "dysfonctionnements". "Nous avons eu des dysfonctionnements, ils peuvent arriver et notamment sur le gel hydroalcoolique", a-t-il dit, en assurant que "tous les services" étaient mobilisés "pour remettre à niveau cet équipement là".

Des CRS refusent de contrôler

A la CRS ARAA (Autoroutière Rhône Alpes Auvergne), qui compte 200 policiers et effectue les contrôles dans un rayon allant de Villefranche-sur-Saône (Rhône) au sud de Vienne (Isère), les équipes de mercredi après-midi et de la nuit ont refusé de faire ces contrôles. Tout en continuant à assurer le tout-venant, notamment en cas d'accident.

"Nous ne pouvons pas aller sur la voie publique au contact des personnes infectées et être infectés nous-mêmes", explique Didier Mangione, secrétaire régional d'Unité SGP Police FO. "On nous interdit de porter des masques pour éviter d'affoler la population", affirme-t-il.

Christophe Emery, le référent local du syndicat, demande à pouvoir utiliser les 1.200 masques périmés qu'ils ont en stock, affirmant que seul l'élastique est défectueux.

Le droit de retrait "n'est possible que si le fonctionnaire est exposé à un danger grave et imminent ou un équipement défectueux et que l'employeur ne prend aucun mesure pour y remédier", a déclaré le ministre de l'Intérieur. "S'agissant des policiers, ils ne peuvent s'en prévaloir dès lors qu'il s'agit d'accomplir leur mission puisqu'elle est par nature dangereuse, ils le savent" , selon lui.