Coronavirus : Christophe Castaner dénonce les "imbéciles" qui ne respectent pas le confinement

Un total de 4.095 amendes ont été dressées mercredi 18 marscpour non-respect des règles du confinement à travers toute la France, mis en place pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le 4 mars 2020 à Bruxelles. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Depuis mardi 17 mars, la France est placée en confinement général pour au moins quinze jours afin de faire face à la pandémie de coronavirus. Depuis, toutes les personnes qui circulent doivent être "en mesure de justifier leur déplacement" avec une attestation, au risque de se voir infliger une amende de 135 euros. Ce qui n'a pas dissuadé tout le monde. Un total de 4.095 amendes ont été dressées mercredi pour non-respect des règles du confinement à travers toute la France, mis en place pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi soir sur TF1 le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

"Certains considèrent qu'on est un petit héros quand on enfreint les règles. Eh bien non, on est un imbécile dans son comportement et surtout une menace pour soi-même" , a-t-il déclaré jeudi matin sur Europe 1 le ministre. "Il y a des gens qui sous-estiment le risque (...) Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des héros modernes à enfreindre la règle alors même qu'ils sont des imbéciles", a-t-il ajouté. "Ils font courir des risques à eux, leur famille, leurs proches mais aussi aux personnels de santé qui seront là, même s'ils ont des comportements idiots, ils seront là pour les accompagner, les soigner, les sauver", a encore déclaré M. Castaner.

L'objectif n'est toutefois "pas de sanctionner" les Français, mais de les "protéger", a-t-il assuré. "Depuis 24 heures, nous observons un changement dans les comportements. De nombreux Français réagissent positivement", a-t-il estimé.

"Il faut que les marchés restent ouverts pour que les Français puissent s'alimenter"

Le ministre est revenu sur les images du marché très fréquenté de Barbès, dans le nord de Paris, qui ont fait polémique. "Il faut que les marchés restent ouverts pour que les Français puissent s'alimenter" , a-t-il affirmé. "Nous avons besoin que les Français puissent aller s'alimenter et donc les marchés non sédentaires sont une façon de s'alimenter", a-t-il insisté. Le ministre a néanmoins souhaité lancer un appel aux maires, à qui il demande de "faire en sorte que les marchands non sédentaires qui ne vendent pas de produits alimentaires ne soient plus accueillis sur les marchés" afin de laisser plus d'espace entre les stands et faciliter les déplacements.

Christophe Castaner a également demandé aux Français de faire preuve de civisme , d'avoir "les bons comportements" et de "respecter cette distance d'un mètre". "Ils le font pour eux, pour ceux qu'ils vont croiser, pour les marchands", a-t-il insisté. "Ce civisme est collectif, cette responsabilité est collective", a-t-il souligné en demandant aux Français d'être solidaires avec les blouses blanches ainsi qu'avec les gendarmes et les policiers. "On a besoin aussi de discipline et d'ordre. Le meilleur ordre commence par soi même, c'est celui de la discipline personnelle dans les comportements", a-t-il poursuivi.

Des vols "infâmes" de masques

Le ministre de l'Intérieur s'en est également pris aux voleurs de masques dans les hôpitaux, ne "doutant pas que la justice prendra en compte le côté infâme, ignoble, d'organiser un commerce parallèle avec des masques de protection".

Le vol de masque est "un vol simple qui peut être puni de 3 ans de prison et de 45.000 euros d'amende. Il peut même être aggravé. Par exemple un vol de nuit d'une pharmacie avec des dégradations c'est cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende", a-t-il détaillé

"Voler à l'intérieur d'un établissement sanitaire des masques, cela touche à tout ce que nous rejetons", a estimé Christophe Castaner.

Quant aux commerces qui vendent de "fausses attestations" de déplacement, le ministre a rappelé que la peine d'amende va jusqu'à un an de prison et 15.000 euros d'amende.