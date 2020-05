Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Chômage partiel toujours en hausse en France, plongeon des embauches Reuters • 20/05/2020 à 12:25









CORONAVIRUS: CHÔMAGE PARTIEL TOUJOURS EN HAUSSE EN FRANCE, PLONGEON DES EMBAUCHES PARIS (Reuters) - Le nombre de salariés concernés par des demandes pour le dispositif de chômage partiel mis en place en France pour soutenir l'économie pendant la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a continué de progresser en dépit de l'allègement du confinement depuis le 11 mai. Selon les données diffusées mercredi par la Direction des études et des statistiques du ministère du Travail (Dares), 300.000 salariés supplémentaires ont été couverts par des demandes de chômage partiel en une semaine, portant le total entre le 1er mars et le 18 mai à 12,7 millions de salariés. Au total, 1,03 millions d'entreprises ont eu recours à ce dispositif sur cette période en France, ce qui pourrait faciliter la reprise de l'économie selon une analyse de Standard & Poor's sur l'impact du chômage partiel en Europe. Une publication distincte, rendue publique mercredi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), reflète un autre aspect du choc que le confinement décrété mi-mars a entraîné sur le marché du travail, la quasi-paralysie de l'économie française entraînant un plongeon sans précédent des embauches en avril. Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois dans le secteur privé, hors intérim, a chuté de 64,9% le mois dernier après avoir déjà reculé de 24,9% en mars. L'arrêt de l'économie et les mesures de report du règlement des échéances sociales ont par ailleurs porté le taux d'impayés des cotisations hors taxations d'office à 34,93% à fin avril, soit un "un niveau jamais vu", souligne l'Acoss. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.