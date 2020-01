Coronavirus chinois : Roissy-Charles-de-Gaulle, aéroport le plus exposé en Occident

Roissy-Charles-de-Gaulle est l'aéroport le plus exposé au nouveau coronavirus en Occident, devant San Francisco, Los Angeles et Melbourne, et même certaines métropoles d'Asie comme Kuala Lumpur, Hô-Chi-Minh-Ville et Jakarta. Du fait de ses nombreuses lignes directes avec la Chine, l'aéroport parisien se classe en 12e position, dans le peloton de tête des aéroports asiatiques, du classement établi par l'université américaine Johns-Hopkins. Les six aéroports internationaux les plus exposés, hors de Chine continentale, sont Hongkong, deux aéroports de Bangkok, Singapour, Taïpei et Séoul. Le dernier bilan des autorités chinoises fait état de 170 morts et 7 700 cas de personnes infectées par ce nouveau coronavirus qui sévit en Chine depuis décembre.« Tandis que nombre des villes que nous identifions hors de Chine comme à haut risque ont déjà signalé des cas, ces villes devraient être prêtes à ce que des cas supplémentaires soient signalés dans les prochains jours, probablement de voyageurs ayant quitté Wuhan avant l'interdiction de voyager qui a été mise en place le 23 janvier », avertit l'article publié par les chercheurs. Un cinquième cas d'infection a été identifié en France mercredi.Air France critiquéeCe même jour, Air France a annoncé suspendre « jusqu'à nouvel ordre » ses vols vers Wuhan et réduire la fréquence de ses liaisons vers Pékin et Shanghai, deux métropoles également touchées par l'épidémie. En temps...