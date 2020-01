Coronavirus chinois : faut-il en avoir peur ? Six questions sur une maladie mortelle

Les trois cas positifs français du nouveau coronavirus, les premiers en Europe, s'ajoutent ce vendredi soir à un bilan qui ne cesse d'enfler. En un peu plus de vingt-quatre heures, il est passé dans le monde de 600 malades et 17 morts à près de 1300 personnes infectées et 41 décès, ont précisé samedi les autorités locales. Jeudi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait déclaré l'urgence dans l'Empire du milieu.Et en dehors de la Chine ?Avant la France, des cas exportés ont été décrits au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande mais aussi aux Etats-Unis. Un premier cas vient d'être annoncé en Australie : le patient, un homme sur lequel aucun autre détail n'a été divulgué, a rallié Melbourne il y a une semaine en provenance de la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, ont indiqué les autorités australiennes.Dans l'espoir de stopper la propagation de celui que l'on appelle le 2019-nCoV, la Chine a élargi ce samedi son cordon sanitaire, et ce sont désormais 56 millions de personnes qui sont confinées dans 18 communes -cinq villes supplémentaires de la province de Hubei (centre) ont été ajoutées aux 13 initiales. Conséquence, les transports publics à destination de ces agglomérations ne sont plus assurés, et les bretelles d'autoroute les desservant sont fermées.L'Institut national de la santé (Inserm), qui a élaboré une carte du risque d'importation de l'épidémie en Europe, avait évalué la probabilité que le virus arrive en France dans les deux semaines entre 5 % et 13 % selon les hypothèses. Un scénario rassurant vite contredit.Qui sont les victimes ?Jean-Claude Manuguerra, responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur, à Paris, a pu consulter la liste des profils des personnes décédées. « Il s'agit de patients âgés, souffrant de comorbidités ou plus jeunes mais malades, immunodéprimés. » Un virus, précise-t-il, « c'est ...