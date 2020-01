Coronavirus chinois : en France, les hôpitaux «prêts» à faire face

Il ne faudra pas plus qu'un post sur les réseaux sociaux pour déclencher un vent de panique. Au cœur de la rumeur, une mystérieuse madame Yan. Sur l'application chinoise WeChat, cette habitante de Wuhan, ville confinée pour limiter la propagation du coronavirus, a posté un message difficile à interpréter. D'un côté, elle apparaît à Lyon, tout sourire, attablée au restaurant, dégustant des spécialités du terroir. De l'autre, des informations qui, si elles étaient vérifiées pourraient être explosives.Et pour cause, elle explique, souffrant d'une fièvre et d'une « petite toux », avoir passé sans encombre les contrôles à l'aéroport de l'Empire du milieu jusqu'à l'Hexagone. De quoi faire frémir l'ambassadeur de Chine en France, qui, alerté par des citoyens inquiets, s'est fendu, ce jeudi, d'un communiqué. Il précise avoir pris contact avec madame Yan, lui demandant d'appeler « rapidement » le 15. Ainsi la curieuse histoire semblait devenir un fait avéré. LIRE AUSSI > «Tous les Français veulent rentrer»Vraiment ? « À ma connaissance, il n'y a pas de cas douteux en France », a rétorqué, ce jeudi, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Certes, jusqu'à présent, il y a eu deux suspicions de coronavirus, mais les tests ont permis d'exclure toute infection.Un test déjà mis en place à Paris et LyonReste que l'Hexagone est sur le qui-vive alors que dans le monde 600 personnes ont déjà été touchées par l'épidémie, une centaine hospitalisée et 18 en sont morts, principalement en Asie. « Nous sommes prêts », lance la ministre, assurant que nos hôpitaux ont la capacité de prendre en charge les éventuels patients contaminés.Comment savoir s'ils sont malades de la grippe ou de celui que l'on surnomme déjà le nCoV ? Là encore Agnès Buzyn se montre rassurante : « Nous sommes d'ores et déjà en mesure d'avoir un diagnostic très rapide » et ce grâce à un test très ...