Coronavirus chinois : attention aux bacs en plastique dans les aéroports

En cas d'alerte épidémiologique, les aéroports, zones de transit par essence, se retrouvent logiquement en première ligne. En concentrant chaque jour des dizaines de milliers de voyageurs de provenance diverses, ils favorisent ainsi la transmission aéroportée ou cutanée de nombreuses maladies.Une étude réalisée sur le sujet en 2018 a notamment identifié un point de risque particulièrement important pour les virus respiratoires, qu'il est opportun de rappeler alors que le bilan d'une épidémie virale d'un nouveau genre ne cesse de s'alourdir en Chine : les bacs en plastique utilisés pour scanner les effets personnels des voyageurs lors des contrôles de sécurité.Bacs en plastique, rampes d'escaliers...L'étude, finno-britannique, a été publiée en septembre 2018 dans la revue BMC Infectious Diseases. Elle se base sur 90 échantillons prélevés durant l'hiver 2016 en divers endroits de l'aéroport international d'Helsinki-Vantaa, en Finlande. Avec près de 20 millions de passagers par an, il est souvent bien placé dans les classements qualitatifs d'aéroports, et était même arrivé premier d'un sondage réalisé en 2017 par eDreams, les usagers mettant notamment en avant... sa propreté.Les 90 prélèvements effectués ont donc été analysés par les chercheurs, en vue de détecter des fragments de matériel génétique de virus respiratoires. Dix échantillons étaient positifs. Dans le détail, les scientifiques ont identifié une fois la grippe 1, deux fois un adénovirus, trois fois un coronavirus, et quatre fois un rhinovirus. La moitié des échantillons contaminés provenaient de bacs en plastique et les quatre types de virus y ont été retrouvés. LIRE AUSSI > Coronavirus en Chine : « Tous les Français veulent rentrer »Pas illogique, lorsqu'on considère que presque chaque passager est en contact manuel avec ces bacs. Les autres « nids » à virus respiratoires étaient d'ailleurs sans surprise les ...